"Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi bir armağan"

Bakan Amcaoğlu'nun açıklaması şu şekilde;

Lefkoşa’da Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’nin yapımına başlandı. En kısa sürede bitirileceğinden eminim.

Bu yerleşkenin çağdaş, modern ve çevreci bir anlayışla ülkemize son derece prestijli bir Meclis ve Cumhurbaşkanlığı kazandıracağı açıktır.

Ekonomik anlamda bazı toplumsal ihtiyaçlar öne sürülüp, hastane veya okul yapımının daha öncelikli olması gerektiğinden söz edilmesi elbette bir dereceye kadar anlaşılır olmakla birlikte, konuyu neredeyse Türkiye düşmanlığına taşımak son derece yanlıştır ve Kıbrıs Türk halkına yakışmayan bir tutumdur.

Bu yerleşke, filanca kişi veya falanca partiye hediye olarak yapılmıyor. Yeşil alanı, sanat merkezi, müzesi, amfi tiyatrosu, spor alanları ve camisi ile sadece Cumhurbaşkanı veya parlamento üyelerine değil, tüm halka, faydalanabilecekleri muhteşem bir alan kazandırılıyor olması küçümsenemez bir şanstır.

Şans olmanın yanında bazı eski cumhurbaşkanlarımızın ve muhalefet milletvekillerimizin de kabul ettiği gibi çok büyük bir ihtiyaçtır.

Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi, anavatanımızın, Kıbrıs Türk halkına bir armağanıdır.

Her zaman olduğu gibi, bir kez daha en başta bu armağanı bize sunan T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yardımcısı Fuat Oktay olmak üzere, anavatanımıza sonsuz teşekkürlerimi sunarım.