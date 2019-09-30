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Cumhuriyet Meclisi yarın açılıyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun 9’uncu dönem 3’üncü Yasama yılı başlıyor.

30 Eylül 2019 Pazartesi 09:15
Cumhuriyet Meclisi yarın açılıyor

Meclis Genel Kurulu, İç tüzüğün 6’ncı maddesi uyarınca yarın saat 10.00’da toplanacak.
Toplantının gündeminde törensel açılış konuşmaları yer alacak.

Yaz boyunca çalışmalarını sürdüren komitelerin gündemindeki bazı yasa tasarıları tamamlanırken, bazı yasalar ise henüz görüşülmeye başlanmadı…

Yeni yasama yılı açılışı öncesinde BRT’ye konuşan Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, “Milletvekilimiz yaz döneminde aslında boş durmadı ve komitelerimiz çalıştı. Belli başlı yasa tasarıları üzerinde yoğunlaştılar.” dedi.

Uluçay, Meclis’in yasama göreviyle 7 Ekim Pazartesi günü gerçekleştireceği toplantısının gündeminde İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nden gelen Kamu Sağlık Çalışanları Yasa Tasarısı, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nden gönderilen Hukuk Muhakemeleri Usulü Değişiklik Yasa Tasarısının, Dilekçe ve Ombudsman Komitesinin raporları ile Sayıştay Komitesi’nin raporunun yer alacağını söyledi.

Meclis Başkanı Uluçay, yaz döneminde çalışmalarını sürdüren komitelerin gündemindeki yasa tasarıları ile ilgili de bilgi verdi.

Komitelerin yaz döneminde verimli çalıştığına vurgu yapan Uluçay, “Bütün komitelerimiz yaz dönemini verimli geçirdiler diyebiliriz. Bunu söylerken tüm yaz boyunca çalıştılar diye abartmak istemiyorum. Ağustos ayı içerisinde komitelerin çalışmaları daha yoğun oldu. Gerçekten Ağustos ayından bugüne kadar verimli bir çalışma ortaya koydular” dedi.

Uluçay, “ Özellikle Bütçe komitesinde Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasa Tasarısında ortaya konulan çalışmayla yaz döneminde kayda değer bir yol kat edildi. Kamu Maliyesinin Kontrol Yönetimi ile ilgili yasa tasarısı vardır. Bunlar bütünlüklü yasa tasarılarıdır. İdari İşler Komitesinde de Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı üzerindeki çalışmalar devam ediyor. Kamu Sağlık Çalışanları Değişiklik Yasa Tasarısı tamamlandı. Dolayısıyla İdari İşler Komitemiz de bu dönemde yoğun bir çalışma yaptılar” dedi.

Uluçay, yaz dönemi içerisinde daha fazla yasa tasarısının komitelerden geçirilebileceğini ancak bütünlüklü yasalarda içerik ve ayrıntıların önemli olduğundan atılacak adımlarda mevcut yasalara aykırı hususların mutlaka düzeltilmesi gerektiğini belirtti.

Uluçay“Bizim bu yıl hedeflediğimiz ancak maddi kaynak açısından yaşadığımız sıkıntıdan dolayı santral talebimizi yerine getiremedik. Bu konuda Maliye Bakanlığı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yıl için gelecek kaynaktan aktarılma olmaması halinde 2020 bütçesinden sağlanarak santral talebimiz gerçekleşecek”dedi.

(BRT)

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