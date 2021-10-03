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Cumhuriyet Meclisi Yeni Yasama Yılının İlk Toplantısını Yarın Yapacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yeni yasama yılının ilk toplantısını yarın yapacak.

03 Ekim 2021 Pazar 10:26
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Cumhuriyet Meclisi Yeni Yasama Yılının İlk Toplantısını Yarın Yapacak
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu’nun çağrısıyla toplanacak Genel Kurul saat 10.00’da başlayacak.  

Genel Kurulun gündeminde, “Genel Tarım Sigortası Fonu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı (Y.T.No:237/4/2021)” ve “Toprak Ürünleri Kurumu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı (Y.T.No:249/4/2021)” bulunuyor. 
Genel Kurulda, “komitelerden gelen tasarı ve öneriler ile görüşülecek diğer işler” ise şöyle: 
“Orman (Değişiklik) Yasa Önerisi (Y.Ö.No:47/4/2021)”, “Kan ve Kan Bileşenlerinin Kalite ve Güvenliği Yasa Tasarısı”, “Emeklilik (Değişiklik No:2) Yasa Önerisi”, “Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Vasiyetnameler ve Veraset (Değişiklik) Yasa Önerisi”, “Evlilik Dışında Doğan Çocuklar Yasa Önerisi”, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Seçimlerinin Yenilenmesine İlişkin Yasa Tasarısı (Y.T.No:230/4/2021) ve Seçim Tarihini Belirlemek, Seçim ve Halkoylaması Yasası Değişikliklerini Hazırlamak ve Görüşmek Üzere Geçici ve Özel (Ad-Hoc) Komitenin Tasarıya İlişkin Raporu.”

Son Güncelleme: 03.10.2021 23:52
Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet Meclisi
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