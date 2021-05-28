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Cumhuriyet Meclisi’nde Emekliye Ayrılan Personele Hizmet Plaketi Verildi

Cumhuriyet Meclisi kadrolarından emekliye ayrılan personele, düzenlenen etkinlikle hizmet plaketi verildi.

28 Mayıs 2021 Cuma 11:57
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Cumhuriyet Meclisi’nde Emekliye Ayrılan Personele Hizmet Plaketi Verildi

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlikte eski Meclis Genel Sekreterleri Emine Sarı ve İbrahim Avkan, eski Teknik İşler Şube Amiri Mehmet Özyurtlu, eski Parlamenter Hizmetler Şube Amiri Muazzez Özçakır, Eski Başkan Sekreteri Sevil Karaokçu ve Meclis emektarı Ahmet Kaya hizmet plaketlerini aldı.

Etkinliğe Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Meclis Başkan Yardımcısı Armağan Candan, Genel Sekreter Seral Fırat da katıldı.

Emekliye ayrılan personele hitaben konuşma yapan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Meclis’e uzun yıllar hizmet verip emekliye ayrılmanın bir ayrıcalık olduğunu söyledi.

Görev yapan müdür ve diğer personellerin Meclis’e olduğu kadar ülkeye de hizmetler ve değerler kattığını kaydeden Sennaroğlu, emekliye ayrılan personelin bilgi ve deneyimlerinden her zaman yararlanmak istediklerini ifade etti.

Yaşam devam ettiği sürece insanların emekli olsa dahi ülkesi ve milleti için çalışmayı devam edeceğini kaydeden Sennaroğlu, emekliye ayrılanlara hizmetleri için teşekkür etti ve bundan sonraki yaşamlarında sağlık, huzur ve mutluluk diledi.

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