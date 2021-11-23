Künye
Kıbrıs 17
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Aracında eroin ile yakalandı!
Aracında eroin ile yakalandı!
Uyuşturucu satıcıları mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucu satıcıları mahkemeye çıkarıldı
Paketçi hastanelik oldu!
Paketçi hastanelik oldu!
Polisi darp edenler teminata bağladı
Polisi darp edenler teminata bağladı
Mersin'den kaçak olarak ülkeye girdi
Mersin'den kaçak olarak ülkeye girdi
banner107

Cumhuriyet Meclisi’ndeki bütçe maratonunda ikinci gün tamamlandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul toplantısı tamamlandı. 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa tasarısı yarın görüşülmeye devam edecek.

23 Kasım 2021 Salı 22:09
24 Okunma
Cumhuriyet Meclisi’ndeki bütçe maratonunda ikinci gün tamamlandı
banner108

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi 369 Milyon 571 Bin Türk Lirası olarak oy çokluğu ile onaylandı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul toplantısı tamamlandı. 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa tasarısı yarın görüşülmeye devam edecek. Bütçe görüşmeleri yarın tamamlanacak.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, göreve geldiği günden itibaren karayolları ağının geliştirilmesi ve diğer başlıklarda önemli adımlar attıklarını söyledi. Canaltay, Covid salgınının istedikleri tüm adımları atmalarına olanak vermediğini ancak halkın beklediği ve bazı pratik adımları attıklarını, Türkiye Cumhuriyeti desteğiyle de karayolları ağını geliştirdiklerini anlattı.

Ulaştırma altyapısı ve teknoloji yatırımları yanında yasal düzenlemeleri de yapmak için çalıştıklarını, limanlar, telefon konusunda gerekli çalışmaları yaptıklarını ifade eden Canaltay, karayolları dairesinin personel ve araç gereç eksiklikleri ile işleyişinin zorlaştığını, ancak dokuz ay gibi kısa bir sürede bir çok iş başardıklarını, 322 kilometrelik yol çalışmalarını başlattıklarını, bir çok yolun tamamlandığını, bazılarında da son çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Bölge bölge yol çalışmaları ile ilgili bilgiler veren Canaltay, eleştirileri yanıtladı, yapılan ve yapılması planlanan projeleri anlattı, sorunların aşılmasına yönelik adımların imkanlar çerçevesinde atıldığını söyledi.

Ercan havalimanında pandemiden dolayı bazı sıkıntılar yaşandığına da işaret eden Canaltay, “Ercan’ın ne zaman açılacağı belli değildir bunu söylemek lazım” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'den KKTC 'ye aşı dopingi
Türkiye'den KKTC 'ye aşı dopingi
Pilli: “Vakalar yurt içine yayılmıştır, buldukça peşine düşüyoruz”
Pilli: “Vakalar yurt içine yayılmıştır, buldukça peşine düşüyoruz”
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesi kabul edildi
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesi kabul edildi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim