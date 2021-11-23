Cumhuriyet Meclisi’ndeki bütçe maratonunda ikinci gün tamamlandı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi 369 Milyon 571 Bin Türk Lirası olarak oy çokluğu ile onaylandı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul toplantısı tamamlandı. 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa tasarısı yarın görüşülmeye devam edecek. Bütçe görüşmeleri yarın tamamlanacak.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, göreve geldiği günden itibaren karayolları ağının geliştirilmesi ve diğer başlıklarda önemli adımlar attıklarını söyledi. Canaltay, Covid salgınının istedikleri tüm adımları atmalarına olanak vermediğini ancak halkın beklediği ve bazı pratik adımları attıklarını, Türkiye Cumhuriyeti desteğiyle de karayolları ağını geliştirdiklerini anlattı.

Ulaştırma altyapısı ve teknoloji yatırımları yanında yasal düzenlemeleri de yapmak için çalıştıklarını, limanlar, telefon konusunda gerekli çalışmaları yaptıklarını ifade eden Canaltay, karayolları dairesinin personel ve araç gereç eksiklikleri ile işleyişinin zorlaştığını, ancak dokuz ay gibi kısa bir sürede bir çok iş başardıklarını, 322 kilometrelik yol çalışmalarını başlattıklarını, bir çok yolun tamamlandığını, bazılarında da son çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Bölge bölge yol çalışmaları ile ilgili bilgiler veren Canaltay, eleştirileri yanıtladı, yapılan ve yapılması planlanan projeleri anlattı, sorunların aşılmasına yönelik adımların imkanlar çerçevesinde atıldığını söyledi.

Ercan havalimanında pandemiden dolayı bazı sıkıntılar yaşandığına da işaret eden Canaltay, “Ercan’ın ne zaman açılacağı belli değildir bunu söylemek lazım” dedi.