Cumhuriyet Parkı Anıtı'nda Çelenk Sunma Töreni Yapıldı

Kıbrıs'ın fethinin 448’inci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 61’inci ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 43’üncü kuruluş yıl dönümü olan bugün Cumhuriyet Parkı Anıtı önünde çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.
1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı programı çerçevesinde saat 12.00’deki törende protokol sırasına göre anıta çelenkler sunuldu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.
Törene Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Temsilcisi 1. Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Hakkı Aşık ile askeri erkan ve TMT Mücahitler Derneği Lefkoşa Şubesi mensupları katıldı.