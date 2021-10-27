Cüneyt Soğukbulak'ın hakkında suç tespit edilemedi

Skandal video davasında tutuklu sayısı 4'e düştü.

Söz konusu videonun geri getirilmesini sağladığı gerekçesi ile tutuklanan Cüneyt Soğukbulak yarınki mahkeme öncesinde serbest bırakıldı.

Polisin zanlı Soğukbulak hakkında suç tespit edemediği öğrenildi. Zanlı Soğukbulak'ın avukatı Eylem Şerifoğlu'nun yarın müvekkili ile ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.

Öte yandan skandal video davasında tutuklu bulunan Pınar Gökmen, Caner Kalaycı, Güngör Sarıboğa ve Muhittin Özsağlam yarın yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi'nde yargıç karşısına çıkarılacak.

Zanlılar hakkında yeniden ek tutukluluk süresi talep edileceği ve davada yeniden talep edilen süreye itiraz yapılacağı edinilen bilgiler arasında.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI