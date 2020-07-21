Cüzdan hırsızı yakayı ele verdi

Lefkoşa’da bularak hırsızlık suçundan yakalanan zanlı Arnold Kipsong Rop tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Ozan Avcı, olguları aktardı.

Polis, zanlı Arnold Kipsong Rop’un 20.07.2020 tarihinde 02.30- 03.00 saatleri arasında Lefkoşa’da Osman Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir bar içerisinde Mohamoud Abdi Jama’nın düşürdüğü kahverengi renk cüzdan içerisinde bulunan 300 dolar ve 600 TL’yi bularak sirkat ettiğini belirtti.

Polis, zanlının kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu tespit edildiğini ve ayni gün tutuklandığını söyledi.

Polis, tahkikatın devam ettiğini belirterek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.