Cüzdan hırsızlığı

Lefkoşa’da bularak hırsızlık suçundan yakalanan zanlı Arnold Kipsong Rop mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kemal Erdelhun, olguları aktardı.

Polis, zanlı Arnold Kipsong Rop’un 20.07.2020 tarihinde 02.30- 03.00 saatleri arasında Lefkoşa’da Osman Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir bar içerisinde Mohamoud Abdi Jama’nın düşürdüğü kahverengi renk cüzdan içerisinde bulunan 300 dolar ve 600 TL’yi bularak sirkat ettiğini belirtti.

Polis, zanlının kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu tespit edildiğini ve ayni gün tutuklandığını söyledi.

Polis, tahkikatın tamamlandığını belirterek, üniversite öğrencisi olan zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlının haftada 3 gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve 11 bin TL nakdi teminat yatırması koşulları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.