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Cüzdanda kokain, evde hap 

Girne Kaza Mahkemesi, üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramada uyuşturucu bulunan 4 genç aleyhine 3 gün tutukluluk emri verdi...

16 Haziran 2018 Cumartesi 23:41
Cüzdanda kokain, evde hap 

Havadis gazetesinde yayınlanan Eniz Orakcıoğlu'nun haberine göre; Polisin üzerlerinde ve evlerinde yaptığı aramada uyuşturucu bulunan Hakan Karaaslan, Doğa Kurt, Mahmut Zaimoğlu ve Nezif Özhançer isimli gençler dün Girne Kaza Mahkemesi’nde Yargıcı Mesut Mesutoğlu huzuruna çıkarıldı. Mahkeme 4 gencin soruşturma amaçlı olarak 3 gün tutuklu kalmalarına karar verdi.
 
Cüzdanda kokain, evde hap 

Tahkikat memuru Polis Çavuşu Mehmet Bayram, Alsancak’ta 14 Haziran tarihinde Doğa Kurt’a ait olan ve Hakan Karaaslan’ın misafir olarak kaldığı ikametgâhta polis tarafından yapılan arama sonucu 1 adet uyuşturucu madde olduğuna inanılan hap ve Doğa Kurt’un para cüzdanında 3 gram ağırlığında kokain olduğuna inanılan madde bulunduğunu anlattı. Bayram, olayla bağlantılı olduğuna inanılan Doğa Kurt’un arkadaşı Mahmut Zaimoğlu’nun ikametgahında yapılan aramada ise 1 gram ağırlığında Hintkeneviri bulunarak emare alındığını kaydetti.
 
Üzerlerinde 3’er gram kokain bulundu

Polis Çavuşu Bayram yürütülen ileri soruşturmada olayla bağlantısı olduğuna inanılan Mahmut Zaimoğlu ve Nezif Özhançer’in üzerinde yapılan aramalarda ise 3’er gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu kaydetti. Bayram, Hakan Karaaslan, Doğa Kurt ve Nezif Özhançer’in gönüllü ifade verdiklerini belirtti. Polis 4 zanlının da sağlık kontrolünden geçirildiklerini aktardı.

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Kaçmaya çalıştı

Savcı tahkikat memuruna zanlı  Mahmut Zaimoğlu’nun evinin aranması sonucu herhangi bir olay yaşanıp yaşanmadığını sordu. Tahkikat memuru Bayram ise zanlının kaçmaya çalıştığını ama polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildiğini aktardı. Zanlı  Mahmut Zaimoğlu ve zanlı  Nezif Özhançer’in avukatı ise müvekkillerinin polis tarafından şiddete maruz kaldığını iddia ederken Bayram, öyle bir durumun asla yaşanmadığını belirtti
 
3’er gün tutuklu kalacaklar

Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Tahkikat memuru Bayram, her 4 zanlının da 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti. Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Mesut Mesutoğlu ise zanlıların tahkikat maksatları bakımından 3’er gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.
 

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