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Cypfruvex İşletmecilik Ltd’den limon üreticilerine duyuru!

Duyuruda, 1. Sınıf Mandora ürün alımlarının dalında, tonu 1350 TL’den devam ettiği kaydedildi.

20 Aralık 2019 Cuma 16:01
Cypfruvex İşletmecilik Ltd’den limon üreticilerine duyuru!

Cypfruvex’in 2019-2020 hasat sezonunda üreticilerin standart dışı (sıkma) Limon ürünlerinin değerlendirmesini tamamlamak üzere olduğu bildirildi.

Cypfruvex’ten yapılan duyuruda, bahçelerinde standart dışı Limon ürünü olan ve Şirkete bugüne kadar müracaat etmemiş tüm üreticilerin en geç 31 Aralık mesai bitimine kadar Şirketin Hasat Bölümüne müracaat etmeleri istendi.

Bu arada, duyuruda, 1. Sınıf Mandora ürün alımlarının dalında, tonu 1350 TL’den devam ettiği kaydedildi.

Duyuruda “Ürün ödemeleri sözleşmeye mukabil %50 avans ve 30 gün içerisinde bakiye ödemenin gerçekleşeceğini duyururuz.” ifadeleri kullanıldı.

Son Güncelleme: 20.12.2019 16:11
Anahtar Kelimeler:
LİMONüreticiCYFRUVEX
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