Cypfruvex Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Şanlıdağ imzasıyla yayımlanan duyuruda, 2019-2020 sezonunda valensiya cinsi narenciye ürününü, Cypfruvex’in sıkma tesislerinde değerlendirilmek üzere Cypfruvex’e satan üreticilere ton başına 100 TL destek primi ödenmesine başlandığı da kaydedildi.
Cypfruvex'ten üreticilere duyuru
Cypfruvex, 2020 - 2021 narenciye sezonunda ton başına 1400 TL fiyattan greyfrut ürünlerini Cypfruvex (usare) sıkma tesislerinde değerlendirmek isteyen üreticilerin Genel Müdürlüğe müracaat etmelerinin beklendiğini açıkladı.
04 Kasım 2020 Çarşamba 16:33
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