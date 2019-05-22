Cyprus Honda Club’tan “Aysel’in Tedavisi İçin El Ele” Çağrisi

Cyprus Honda Club geleneksel hale getirdiği organizasyonu bu yıl 26 Mayıs Pazar günü Gazimağusa Çamlık bölgesindeki park yerinde gerçekleştiriyor. 12’ncisi düzenlenen ve son yıllarda sosyal sorumluluk projesi kapsamında geliştirilen Cyprus Honda Club üyelerinin bir araya geldiği etkinlik bu yıl bir süreden beridir kanserle mücadele eden Aysel Gürtay Metni için umut olacak.

26 Mayıs Pazar günü saat 13: 00 sıralarında düzenlenecek olan organizasyonda Cyprus Honda Club üyeleri, son yıllarda olduğu gibi bu yılda toplantı vesilesiyle bir cana umut olmaya hazırlanıyor.

Cyprus Honda Club üyeleri, Kuzey Kıbrıs Kanser Hastaları’na Yardım Derneği’nin bilgisi çerçevesinde bir süreden beridir kanserle mücadele eden ve tedavi masrafları konusunda zorluk yaşayan Aysel Gürtay Metni için geniş katılımlı bir bağış kampanyası organize etti. Cyprus Honda Club, yaptığı açıklamada üyelerinin yanı sıra “Aysel’in tedavisi için el ele” çağrısında bulunarak tüm halka Pazar günü düzenlenecek olan etkinliğe katılım göstermeleri konusunda talepte bulundu. Organizasyondan elde edilecek olan gelirlerin Aysel Gürtay Metni’nin tedavisi için kullanılacağı belirtilirken, sponsorların da katkılarıyla bağış yapıp katkıda bulunan her birey, zengin hediyelerin bulunduğu hediye çekilişine katılmaya hak kazanacak.