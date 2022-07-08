Dağaşaner’in mandırasında yine köpek katliamı

Hamitköy mandralar bölgesinde son dönemde birçok hayvancının mandralarına girerek hayvanları parçalayan köpekler, yine Şener Dağaşaner’e ait mandraya girdiler. Son katliamda Şener Dağaşaner’e ait kuzu, koyun, oğlan ve keçilerden 15 tanesi daha parçalanarak öldürüldü.

Dün gün boyu mandrasını tamir eden Şener Dağaşaner, mandrasındaki önlemleri artırmasına rağmen, köpekler yüksek noktada bulunan bir delikten içeri girerek, mandradaki hayvanları parçaladılar. 4 günde toplamda 40 hayvanı parçalanan Şener Dağaşaner, yaşananlara isyan etti. Bir oğlağı yemlikte yem yerken parçalanan Şener Dağaşaner’in koyunlarından biri ise ölen kuzusunun başından ayrılmazken, koyunun gözlerinden yaş geldiği görüldü.

Sabah saat 05:00’te mandrasına gittiğinde köpekleri mandrada bulan Şener Dağaşaner, köpekleri kovaladığını ancak mandraya girdikleri küçük delikten zıplayarak çıktıklarını söyledi.

Köpekleri tanıdığını ve sahipli olduğunu belirten Şener Dağaşaner’in arayıp yardım istediği polis olay yeri inceleme yeri ekipleri de mandraya gelerek gerekli incelemeleri yaptılar.