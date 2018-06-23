Dağlı: "Gecikme Türk tarafının isteksizliğinden"

Yeni Bakış'tan Deniz Abidin'in haberine göre, Mağusa İnisiyatifi Aktivisti Dr. Okan Dağlı, liderlerin 16 Nisan’da tarihinde Derinya Kapısı 1 Temmuz’da, Aplıç Kapısı ise 15 Eylül’de açılacak diye söz verdiklerini ifade ederek, ancak ihalelerin bugüne kadar yapılmayarak geciktirildiğini belirtti. Dağlı, dün çıkılan ihaleler olduğuna işaret ederek, ihalelerin sonuçlanmasının temmuz ortasını alacağını kaydetti. Dağlı, sonuçlandıktan sonra karar verilmesi ve iş süresinin en az 4 ay kadar bir süreyi alacağını belirterek, bu sürenin yıl sonunu bulacağını söyledi. “Ne Mağusa’da ne de Lefke’de bu kapılar bu yıl içinde açılamaz” diyen Dağlı, ancak liderlerin bu sözü verdiklerini, Güney Kıbrıs’ın, BM’nin ve ara bölgenin Derinya Kapısı için hazırlıklarını tamamladığını kaydetti. Dağlı, Kuzey Kıbrıs olarak Derinya Kapısı için hala hazırlıkların tamamlanmadığını belirterek, “Türk tarafı olarak sözümüzü tutamadık” diye konuştu.

Okan Dağlı, “İki ay önce ve son günlerde yeniden kapılara giderek inceleme yapan ve Rum tarafı güven yaratıcı önlemleri hayata geçirmez diyenler şapkalarını önlerine koysunlar ve bir kez daha düşünsünler. Biz bu adımı neden atmakta gecikiyoruz. Başkalarını suçlamadan önce neden biz bu kapıları söz verdiğimiz halde zamanında açamıyoruz diye düşünsünler. Ve bu gecikmeler de Türk tarafından kaynaklı olacaktır.”

“İnsanları yakınlaştırır, güveni artırır”

Dağlı, sınır kapılarının müzakere süreçlerinden farklı konular olduğunu belirterek, Mağusa ve Lefke’de geçiş noktalarının açılmasının müzakere sürecine ancak kolaylaştırıcı etki yaptığını söyledi. Dr. Dağlı, kapıların açılmasının insanları daha da birbirine yaklaştırdığını ve güveni artırdığını ifade ederek, şöyle devam etti, “bugüne kadar açılan kapıların hiçbirinde bir sıkıntı olmadı. Açıldığı bölgede kaynaşma ve çözüme yönelik olan inanç arttı. Lokmacı ve Yeşilırmak bölgelerine bakıldığında insanlar arasında kaynaşma artmıştır. En önemlisi bu bölgelerde çözüme olan inanç yükseldi.”

“Gecikme Türk tarafının isteksizliğinden”

Dağlı, liderlerin verdiği sözü hükümetin yerine getirmemek için mücadele ettiğine işaret ederek, gecikmenin Türk tarafının isteksizliğinden kaynaklandığını belirtti. Dağlı, BM’nin Mağusa’da önümüzdeki hafta ara bölgeyi bitireceğine vurgu yaparak, Güney Kıbrıs’ın 6 ay önce bitirdiğini, Türk tarafının isteksizliğinin ise kapının açılmasında engel olduğunu kaydetti.

Dağlı, bu isteksizliğin sebebinin açıklanamayan bazı nedenlerden kaynaklandığını düşündüğünü belirtti.

Lefke Sivil Toplum Örgütleri Koordinatörü Oktay: İhale süreci ve çalışmalar eylülü gösteriyor

Lefke Sivil Toplum Örgütleri Koordinatörü Teoman Oktay, Aplıç Kapısı için Kuzey tarafındaki asfalt çalışmasının tamamlandığını belirterek, telefon, fiber, elektrik altyapısının hazır olduğunu kaydetti. Oktay, çıkılan ihalenin gümrük ve polis noktası ve de telefonun çekilmesi için olduğunu anımsatarak, Güney tarafındaki yol çalışmasının ise hala devam ettiğini kaydetti. Oktay, yapılan temaslara bakıldığında, KKTC hükümetinin genel politikasının Aplıç ve Derinya’nın eş zamanlı açılması olduğunu belirterek, ihale süreçleri ve yapılan çalışmaların bunu gösterdiğini söyledi. Oktay, Aplıç Kapısı’nın açılması için en yakın tarihin eylül ortası olduğunu belirterek, “tahminimize göre ve yaptığımız çalışma sonucu Aplıç ve Derinya kapılarının eylül ortası gibi açılmasını bekliyoruz” diye konuştu.

“Kapıların açılması barış sürecine destek olur”

Oktay, açılan her kapının iki toplumun temasını sağladığını ifade ederek, bunun Kıbrıs’taki barış sürecine destek olduğu anlamına geldiğini kaydetti. Teoman Oktay, toplumların birbiri ile kaynaşması ve temas etmesi yanında ekonomik ilişkiye girmesinin barış sürecine katkı olacağını belirtti.

Oktay, kapının açılmasıyla birlikte 26 köyün Lefke bölgesine bağlanacağı anlamına geldiğini ifade ederek, bir başka avantajının ise Poli ve Pirgo kapısından geçip Lefke Aplıç üzerinden Maratasta ve Trodos’a gidecek araçların beş dakika daha erken gitmesine olanak sağlayacağını kaydetti.

Oktay, Pirgo’dan çıkıp Gemikonağı, Güzelyurt, Bostancı kapısını geçip tekrardan Lefke’nin üzerinden dönüşle Aplıç’a gelmenin 45 dakika sürdüğünü hatırlattı. Limasol’a gidecek olan Poli ve Pirgo Bölgesindeki Kıbrıslı Rumların bölgeye 45 dakikadan daha az sürede varacaklarını söyledi.

Oktay, Aplıç Kapısı’nın açılmasının hareketlilik getireceğine dikkat çekerek, Kıbrıslı Rumların da büyük ölçüde lehine olan bir kapı olacağını belirtti. Teoman Oktay, Yeşilırmak ve Pirgo kapısı’nın açıldığı zaman bir süre bir durgunluk yaşandığını ve beklenen verimliliğin alınmadığını ifade ederek, son iki yıla bakıldığında Rumların Gemikonağı ve Denizli’deki iş yerlerine ciddi anlamda alışveriş yapmakta olduklarını kaydetti.

Oktay, aynı şeyin Aplıç Kapısı için de söylenebileceğine dikkat çekerek, başlangıçta bir etkisi olmayabilir, belki de bir geçiş olarak kullanılabilir, ancak bölge esnafı ve vatandaşın buna hazırlık yapması durumunda Pirgo Yeşilırmak Kapısı’ndaki etkinin burada da görüleceğini belirtti.

Oktay, şöyle devam etti, “Olası müzakerelerin başlamasına her iki kapının açılması da olumlu etki yaratacaktır. Kıbrıs konusunda hala taraflar pozisyonlarını korumaktadır. Kısa bir sürede bir anlaşmanın varlığı ufukta görülmemektedir.”