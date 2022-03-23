Dağlık kesimlerde karla karışık yağmur, sabah saatlerinde don bekleniyor

Hava yarın oldukça soğuk olacak; dağlık kesimlerde karla karışık yağmur, sabah saatlerinde ise don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 24 – 30 Mart tarihlerini kapsayan raporuna göre, belirtilen süre içerisinde en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 15 - 18 derece dolaylarında seyredecek.

Rapora göre, yarın ve Cuma ünü parçalı çok bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu, dağlık kesimler karla karışık yağmurlu olacak. Sabah saatleri don olayı bekleniyor.

Cumartesi günü parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu olacak. Pazar ve Pazartesi günleri açık ve az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu; Salı ve çarşamba günleri ise parçalı bulutlu olacak.

Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.