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Dağsever: "Böyle spekülasyonlar hoş değil"

Çöp kamyonuyla kitap dağıtımı iddialarına bakanlıktan cevap geldi. Talim ve Terbiye Dairesi Müdürü Dağsever "Görüntüdeki kitaplar eski. Geri dönüşüme gönderiyoruz" dedi...

19 Eylül 2017 Salı 09:27
Dağsever: "Böyle spekülasyonlar hoş değil"

Haberal Kıbrıslı

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada çıkan çöp kamyonuyla kitap dağıtılıyor iddialarına Bakanlık Talim ve Terbiye Müdürü Havva Dağsever cevap verdi “Onlar eski kitaplar. Anlaşmalı olduğumuz geri dönüşüm firması tarafından alınıp geri dönüşüme götürülüyor” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni eğitim- öğretim yılında okullarda kullanılacak olan kitapların çöp kamyonuyla dağıtıldığı iddialarına Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yanıt aldık.

Talim ve Terbiye Dairesi Müdürü Havva Dağsever “İddialar gerçek değil, o kitaplar geri dönüşüme gönderdiğimiz kitaplar” dedi.

“İmha etmek yerine geri dönüşüme gönderiyoruz”

İddiaları şaşkınlıkla takip ettiklerini belirten Dağsever “Birkaç gündür bu konuyu takip ediyoruz. Herkes her gördüğünü fotoğraflayıp altına kendi kafasına göre bir yorum yazıyor. Bunlar hoş şeyler değil. Görüntülerdeki kitaplar eski olup, imha etmek yerine geri dönüşüm için anlaştığımız bir firma var onlara gönderiyoruz. Bu görüntüdeki çöp konteyneri olarak iddia edilen araç da o firmaya ait bir araç” dedi.

“Günlerdir ambarda takip yapıyorum”

Bu tarz konularda çok titiz olduklarını söyleyen Dağsever “Maalesef ki bu özellikle benim en titiz olduğum bir konu. Günlerdir ambarda bu dağıtım işlerinin takibini ve kontrolünü yapıyorum. Bu kadar titiz olduğumuz bir konuda bu şekilde spekülasyonlar yapılması hoş olmuyor.” dedi.

Haberal Kıbrıslı Gazetesi

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Son Güncelleme: 19.09.2017 09:33
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Kokuşmuşşş 2017-09-19 10:45:04

Kokuşmuşluk dört bir yanımızı sarmış...

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