Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Kız arkadaşının burnunu kırdı
Kız arkadaşının burnunu kırdı
5 adet tahsilat bloklarını çaldılar
5 adet tahsilat bloklarını çaldılar
Satışa hazır şekilde paketlenmiş uyuşturucu madde bulundu
Satışa hazır şekilde paketlenmiş uyuşturucu...
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
4 gün tutukluluk
4 gün tutukluluk

Dağyolu'nda feci kaza!

Girne - Değirmenlik Anayolu (Dağyolu) üzerinde trafik kazası meydana geldi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

10 Eylül 2020 Perşembe 10:39
1188 Okunma
Dağyolu'nda feci kaza!

Girne - Değirmenlik Anayolu (Dağyolu) üzerinde trafik kazası meydana geldi.

Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre kaza, saat 08.50 sıralarında Girne - Değirmenlik Anayolu (Dağyolu) üzerinde 22 yaşındaki Ahmad Kakashehu Mustofa yönetimindeki PV 659 plakalı araç ile Değirmenlik istikametine doğru dikkatsizce  seyrettiği sırada sağa meğilli viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan 49 yaşındaki Mustafa Kolukısa yönetimindeki KY 599 plakalı aracin önünü tıkaması sonucu meydana geldi. 

Polisin kaza ile ilgili soruşturmasının devam ettiği bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
KazaTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yüksek Mahkeme’de Covid-19 Paniği
Yüksek Mahkeme’de Covid-19 Paniği
Ali Şakir Tıltay yaşamını yitirdi
Ali Şakir Tıltay yaşamını yitirdi
GÜRKUT: “KAYBETMENİN ARİFESİNDE OLABİLİRİZ”
GÜRKUT: “KAYBETMENİN ARİFESİNDE OLABİLİRİZ”
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim