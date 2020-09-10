Dağyolu'nda feci kaza!

Girne - Değirmenlik Anayolu (Dağyolu) üzerinde trafik kazası meydana geldi.

Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre kaza, saat 08.50 sıralarında Girne - Değirmenlik Anayolu (Dağyolu) üzerinde 22 yaşındaki Ahmad Kakashehu Mustofa yönetimindeki PV 659 plakalı araç ile Değirmenlik istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada sağa meğilli viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan 49 yaşındaki Mustafa Kolukısa yönetimindeki KY 599 plakalı aracin önünü tıkaması sonucu meydana geldi.

Polisin kaza ile ilgili soruşturmasının devam ettiği bildirildi.