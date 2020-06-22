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Dağyolu'nda trafik kazası

Kaza sonucu 2 kişi yaralandı.

22 Haziran 2020 Pazartesi 13:15
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Dağyolu'nda trafik kazası

Girne-Değirmenlik dağ yolunda, gölet yakınlarında bir arabayla bir beton mikseri yüz yüze çarpıştı. Arabanın sürücüsü 21 yaşındaki İbrahim Bircan ile yolcu 28 yaşındaki Kazım Uzman yaralandı.

Polis Basın Subayı’nın açıklamasına göre, kaza bugün saat 11.00’de meydana geldi. İbrahim Bircan (E-21), DG 146 plakalı salon aracıyla Değirmenlik istikametine seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip kontrolsüzce yolun sağına geçti ve bu sırada karşıdan gelen Şenol Tikici yönetimindeki LL 308 plakalı beton mikseriyle çarpıştı.

Çarpışma sonucunda yaralanan DG 146 plakalı salon araç sürücüsü İbrahim Bircan ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Kazım Uzman (E-28) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavilerinin ardından müşahede altına alındı.
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Vatandas 2020-06-22 13:26:13

Hep yaziyoruz tekrar yazalim belki duyan olur. Bu ulkedeki suruculerin %95 i arac kullanmayi bilmiyor, ogrenmemis egitimini dogru durust almamis. Bunlarin %95 avrupadaki bir surus ehliyeti sinavindan gecemez sinifta kalirlar ama hepsi de en iyi sofor olduklarini sanirlar. Bircogunu araba hakimiyetleri bile yok birakin kurallara uymayi , tarfikte ipini koparmis inek gibi sagindan solundan habersiz dolanirlar. Bunun ustune yolalrin durumu , kontrollerin eksikligi cezalarin caydirici olmamasi torpil vs yi de ekleyince oratay boyle olumcul bir durum cikiyor. Kisacasi esas sebebi yolsuzluk ve cahillik. Yani artik bu kazalara alismamiz lazim cunku daha COOOK insanlar olecek bu yollarda. Bu kafa degismedikten sonra kazalar da bitmez.

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