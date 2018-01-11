Dağyolunda virajı alamayarak takla attı

Halkın Sesi'nde yer alan habere göre, Kaza dün gece saat 22:30 sıralarında, Girne - Değirmenlik Anayolu üzerinde, 33 yaşındaki Ahmet Nazlı, yönetimindeki FF 402 plakalı araç ile Değirmenlik istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, Alevkayası kavşağının yaklaşık 500 metre gerisindeki sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkarak takla atmasıyla yaşandı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken. Kaza sonrasında araç sürücüsü aracını kaza yerinde bırakarak ayrıldı. Araç sabah saatlerinde yapılan ihbar ile polis tarafından tespit edildi.