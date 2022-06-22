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Daha fazla helikopter ve uçak gelmesi lazım!

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, daha fazla yangın söndürme uçak ve helikopterine ihtiyaç olduğunu söyledi.

22 Haziran 2022 Çarşamba 17:04
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Daha fazla helikopter ve uçak gelmesi lazım!
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Gündem Kıbrıs yayında konuşan Sennaroğlu, daha fazla hava müdahalesi yapılmazsa, yangının söndürülemeyeceğini kaydetti. 
Sennaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
Ağıllar köyü en büyük tehlike altında olan yer. Bölge çok eğimli olduğundan, karasal müdahale çok zor. Rüzgar sürekli yön değiştiriyor. Helikopter suyu bırakıp yeni suyu alıp gelene kadar rüzgar yön değişiyor, farklı bir bölge alevleniyor. Altınova, Ağıllar’a yangın sıçramasın diye uğraşıyoruz ama henüz bir sonuç yok. İnsansal mücadelede bölgesel olarak yetersiz kalıyoruz orada. Daha fazla helikopter ve uçak gelmesi lazım. Aksi takdirde yangın söndürülebilecek gibi değil.

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