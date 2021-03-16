Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Mahkeme kararını açıkladı
Mahkeme kararını açıkladı
Seyahat belgelerine el konuldu
Seyahat belgelerine el konuldu
3 ay cezaevinde bekleyecekler
3 ay cezaevinde bekleyecekler
7 gün daha poliste tutuklu kalacak
7 gün daha poliste tutuklu...
75 gün cezaevinde bekleyecekler
75 gün cezaevinde bekleyecekler
Flaş Haber
9'u yerel 14 pozitif vaka
Kapat

“Daha iyi bir çevre için yeşil atığın geri dönüştürülmesi projesi”nde büyük adım

Sözleşmesi 2017 yılı Aralık ayında  imzalanan, Avrupa Birliği’nin finanse ettiği, Lapta Belediyesi’nin ana uygulayıcı olduğu ve Alsancak Belediyesi’nin ortaklığıyla yürütülen “Daha İyi Bir Çevre İçin Yeşil Atığın Geri Dönüştürülmesi” projesinde büyük bir adım atıldığı bildirildi.

16 Mart 2021 Salı 14:39
171 Okunma
“Daha iyi bir çevre için yeşil atığın geri dönüştürülmesi projesi”nde büyük adım

Lapta Belediyesinden verilen bilgiye göre, yeşil atıklardan toprak iyileştirici (kompost) üretim tesisi yapım ihalesi sonuçlandırıldı ve Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ ile Cysings Construction Ltd. yetkilileri arasında tutarı 104 bin 328 Euro olan yapım sözleşmesi imzalandı.  

Anlaşmaya göre, Hisarköy bölgesinde yer alacak olan kompost üretim tesisinin yapımı dört ay içerisinde tamamlanacak. 

Kompost üretimi açısından KKTC’de bir ilk olma özelliğini taşıyan dev proje, ekipmanların satın alınması ve tesisinin inşaatının tamamlanmasının ardından Lapta Belediyesi ve Alsancak Belediyesi sınırları içerisindeki yeşil atıkların geri dönüştürülerek kompost haline getirilmesini sağlayacak ve üretilen kompost 2021 Aralık ayında piyasaya sunulacak. 

Proje sayesinde KKTC’de tarım ve seracılık sektörlerine büyük ekonomik katkı sağlanması ve proje sahibi belediyelerin taşımacılık giderlerinde önemli oranda tasarruf sağlanması amaçlanıyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AstraZeneca KKTC’de de yasaklandı
AstraZeneca KKTC’de de yasaklandı
ALAGADİ SAHİLİNE VURAN KATRAN TEMİZLENDİ
ALAGADİ SAHİLİNE VURAN KATRAN TEMİZLENDİ
Bir Zamanlar Kıbrıs'ın doktor Ayşe'sinden açıklama
Bir Zamanlar Kıbrıs'ın doktor Ayşe'sinden açıklama
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim