Daha önce benzer suçlardan teminata bağlanmıştı

(Kamalı Haber)

Girne’de meydana gelen cinsel taciz suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Ö.H yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kader Artan olayla ilgili bulguları aktardı.

Artan huzuruda bulunan zanlının 3 Eylül 2021 tarihinde saat 20.48'de kullanımında bulunan telefon hattı ile ayrı yaşamakta olduğu eşinin kullanımında bulunan hattı arayarak "o......pluk yapıyorsun biliyorum fa....şe olmuşsun sen" demek suretiyle cinsel tacizde bulunduğunu söyledi.

Polis zanlının aynı gün yapılan şikayet üzerine tutuklandığını yapılan ilk soruşturmasında kendisinin aramadığını ve herhangi bir kötü söz söylemediğini beyan ettiğini söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının benzer suçlardan aynı kadına karşı benzer suçtan teminatı bulunduğunu söyleyerek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlının davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 15 günü aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.