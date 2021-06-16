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Daha önce de benzeri suçtan teminatı olmuş

Lefkoşa’da meydana gelen müstahdem tarafından hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı İsmail Hakan mahkeme huzuruna çıkarıldı.

16 Haziran 2021 Çarşamba 15:01
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Daha önce de benzeri suçtan teminatı olmuş

(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da meydana gelen müstahdem tarafından hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı İsmail Hakan mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Aygün Karagil, olguları aktardı.

Polis, zanlı İsmail Hakan’ın müstahdem tarafından sirkat suçuyla methaldar olduğunu söyledi.

Polis, zanlı İsmail Hakan’ın 2020- 5 Haziran 2021 tarihleri arasında müstahdemi olduğu Tamçağ LTD. isimli işyerinde haşere ilaçlama bölümünde çalışan zanlının şirket adına tahsil ettiği 31 bin TL’yi zimmetine geçirdiğini anlattı.

Polis, zanlının tahkikata etki edebileceği kısmının tamamlandığını, zanlının benzeri suçtan teminatı olduğunu ve çalışma izninin iptal edildiğini belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 16.06.2021 16:28
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