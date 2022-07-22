Dalga operasyonu... Zanlılar yargı karşısında!

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, olgularla ilgili bilgi vermek üzere Narkotik ve kaçakçılığı önleme müdürlüğünde görevli polis memuru Nurettin Enginer’i tanık kürsüsüne çağırdı.

Tanık polis yemin altında verdiği şehadetinde, alınan bir ihbar doğrultusunda 21.07.22 tarihinde saat 23.30 raddelerinde Gazimağusa’ da yönetimindeki HN 733 plakalı araçla seyir halinde olan zanlı 1’ in Gazimağusa narkotik ekiplerince tespit edilerek alıkonduğunu söyledi.

Araç içerisinde yapılan aramada Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 480 Gr. ve 20 Gr. olmak üzere 2 ayrı yerde toplam 500 Gr. ağırlığında madde bulunarak emare alındığını belirten tanık, suçüstü hali gereği zanlı 1’in tutuklandığını söyledi.

Zanlı 1’in yapılan sorgulamasında bahse konu uyuşturucu maddeleri zanlı 2 ile birlikte 21.07.22 tarihinde Mersin’den ithal ederek deniz yolu ile ayni gün Girne limanına geldikleri yönündeki beyanı doğrultusunda zanlı 2’nin de ayni gün tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını söyleyen tanık, her iki zanlının mesele ile ilgili polise birer gönüllü ifade verdiklerini belirtti.

Bahse konu uyuşturucu maddeyi 21.07.22 tarihinde zanlı 1 ile anlaşıp Mersin’den aldıklarını ve tasarruflarına geçirdikten sonra ayni gün deniz yolu ile Girne limanına ithal ettikleri yönünde zanlı 2’nin de ayni beyanı olduğunu belirten tanık, bir soru üzerine Zanlı 1’ in kullanımındaki aracın zanlı 2’ye ait olduğunu söyledi.

Emarelerin analiz ve incelenmek üzere ilgili birimlere gönderildiğini, henüz bir rapor temin edilemediğini, alınması gereken ifadeler yanında zanlıların vermiş oldukları gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapılacağını, ayrıca kamera kayıtlarının inceleneceğine dikkat çeken tanık polis, tahkikatın selameti açısından zanlıların üçer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve talebi değerlendiren yargıç Mine Gündüz, tahkikatın selameti açısından zanlıların üçer gün süreyle polis nezaretinde tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.

Kaynak: MHA