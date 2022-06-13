Damacana suya 5 TL zam kararı

Vatandaşa su içmek bile artık lüks olacak.

Sucular Birliği, damacana ve kasa sularına zam kararı aldı.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, zam kararı, "döviz kurundaki artış" ve "akaryakıt zammı" nedeniyle alındı.

Kaynaklar, kapak, plastik ve etiket gibi hammaddenin yurt dışından alındığına dikkat çekerken, taşıma maliyetlerinin de akaryakıttaki art arda yapılan zamlar nedeniyle katlandığını vurguluyor.

DAMACANA 5 TL ZAM

Alınan zam kararına göre, damacana su 5 TL zamlı satılacak.

Böylece piyasada en ucuzu 15 TL’den satılan 19 Litrelik damacana suyun fiyatı 20 TL olacak. 18 lira olan suyun fiyatı da 23 TL’yi bulacak.

Haber- Kaynak: MYK Kibris https://www.mykibris.com/ekonomi/haber/su-bile-alev-aldi-damacana-suya-5-tl-zam-karari-iste-diger-zam-oranlari-17443