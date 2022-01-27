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Damat mahkemeye çıkarıldı

Lefkoşa’da meydana gelen "Emanetçi Tarafından Sirkat, Sahtekârlıkla Para Temini" suçlarından tutuklanan zanlı S.D tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

27 Ocak 2022 Perşembe 13:05
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Damat mahkemeye çıkarıldı
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(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da meydana gelen "Emanetçi Tarafından Sirkat, Sahtekârlıkla Para Temini" suçlarından tutuklanan zanlı S.D tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Doğukan Can, olguları aktardı

Polis, huzurda bulunan zanlının "Emanetçi Tarafından Sirkat, Sahtekârlıkla Para Temini" Suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 2021 yılı içerisinde Lefkoşa'da sakin zanlının nişanlısı olan N. O. K-43-tarafından kendisine emanet edilen nişanlısının annesi H.Ö.’ye (K-64) ait Toyata Vitz marka aracın kendisinin olduğunu söyleyip, bu aracı Lefkoşa'da sakin R.K'ya (E-34) satıp karşılığında, 35.000 TL değerindeki Honda Fit marka araç ve üstten 22.000 TL nakit parayı almak sureti ile toplamda 57.000 TL nakit parayı sahtekârlıkla para temin ettiğini anlattı.

Polis, olayın polisin bilgisine 26.01.2022 tarihinde geldiğini ve mesele ile ilgili olarak zanlının Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının mesele ile ilgili olarak bir gönüllü ifade verip, gönüllü ifadesinde suçlarını kabul ettiğini aktardı.

Polis, Toyota Vitz marka aracın emare olarak zapt edildiğini ve mesele ile ilgili tahkikatın tamamlandığını belirtip, KKTC vatandaşı olan zanlının ileride davalarında hazır bulunmasını sağlamak maksadı ile mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, 2 haftada 1 gün ispat-ı vücutta bulunması, 5 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 150 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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