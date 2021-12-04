Damdelen petrol, Güney Kıbrıs plakalı araçlara da akaryakıt vereceğini açıkladı

Yaşayan petrol krizi sonrası Başbakan Faiz Sucuoğlu benzin istasyonlarına, “Güney Kıbrıs plakalı akaryakıt verilmemesi” konusunda çağrıda bulunmuştu.
Lefkoşa’da bulunan Damdelen petrolün sahibi Hilmi Damdelen sosyal medya hesabından açıklama yaparak işletme olarak din, dil ve ırk ayırımına dayalı satış yapılmasını doğru bulmadıklarını belirtti.
Yapılan açıklamada, “Ancak ırk ayırımı yapmadan herkese eşit davranarak tüm müşterilerimize satışlarımızın devam etmekte olacağını sizlerle paylaşmak istedik” ifadelerine yer verildi.