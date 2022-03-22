Dana: UBP aday adayı olarak, Mağusa Belediyesi başkanlık yürüyüşümüze başladım

Mağusa Belediyesi'nde 20 yıl boyunca meclis üyeliği ve asbaşkanlık görevi yapan Cem Dana, Ulusal Birlik Partisi'nden Mağusa Belediye Başkanlığı için çalışmalara başladığını duyurdu.

Cem Dana yaptığı açıklamalara şu ifadeleri kullandı:

"Ulusal Birlik Partisi aday adayı olarak, Mağusa Belediyesi başkanlık yürüyüşümüze başladım. Önce partime, partililerime ve devamında Mağusalılara güveniyorum. Partimiz muhalefetteyken, iktidardayken, belediye yönetiminde farklı partilerden isimler varken, ben hep oradaydım. Önce Mağusalıların, sonra da partimin hakkknı, politikalarını her noktada savundum. Şimdi Mağusa zor durumda. 20 yıla yaklaşan belediyecilik tecrübemle mali olarak Gazimağusa Belediyesi’ni, hizmet olarak da halkımızı düzlüğe çıkaracak birikime sahibim. Aday adayıyım. Önce partimden aday, sonra sandıktan Başkan olarak çıkacak gücü, tabanınızdan aldığımı görüyorum. Karar önce partilimizin"