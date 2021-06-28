Dananın kuyruğu kopacak mı?

Yeni haftaya “yeni parti”, “yeni bakan” ve hatta “yeni hükümet” tartışmaları ile başladık. Hafta sonu hava sıcaklıkları 40 dereceyi gösterirken siyasetinde gündemi de hayli sıcaktı.

Öyle ki hafta sonunda yeni bakan arayışları gerekse yeni hükümet arayışları vardı.

“Yeni Hükümet Arayışı”

Bir milletvekili mevcut hükümetin düşürülmesi ve yerine çok partili bir “seçim hükümeti” kurulması amacı ile geçtiğimiz Cumartesi ve Pazar günü mesaisini bu işe ayırdı.

UBP ve DP dışındaki partilerin başkanları ve vekilleri ile görüştü. Ama 26 rakamını bulamadı. Burada en ilginç olan ise bu vekilimiz 25 sayısını bulurken UBP içerisinden de bir vekilin sözünü almayı başarmış olmasıydı. Bir vekil daha bulabilseydi bugün belki de yeni kabineyi konuşuyor olacaktık.

“HP’den ikinci kez ret”

Bir diğer arayışta UBP-HP ve Bağımsız vekillerden oluşacak bir hükümet arayışıydı. Buna göre seçimler olması gereken zamanda yapılacak ve tıpkı Cumhurbaşkanlığı yarışı öncesinde ki gibi UBP-HP Hükümeti ülkeyi normal seçim tarihine kadar yöneteceklerdi. Bu öneriye HP kanadı ret yanıtını verdi. Zira daha öncede HP kendisi ile hükümet kurmak isteyen UBP’ye “sizinle kahve bile içmeyiz” diyerek kapıları kapatmıştı.

“DP’de bakan kim olacak? “

Hükümeti oluşturan yapı içerisinde yer alan DP’de işler hayli karışık. Zira DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Koral Çağman’dan boşalan Çalışma Bakanlığı için partinin 2 numaralı ismi Afet Özcafer’e söz verdi. Ama Koral Çağman ve Serdar Denktaş bu fikre sıcak bakmadıkları gibi bu makama kendi uygun göreceklerini birini atamak istiyorlar.

Koral Çağman, mevcut hükümetin nisap problemi yaşamaması için gerekli desteği vereceğini söylemişti. Dün bu sözünde durdu. Meclise geldi ve nisap için bir arıza yaratmadı. Ama bu durumu ne kadar daha devam ettirir o belli değil işte…

Serdar Denktaş ile Fikri Ataoğlu’nun arası uzun zamandır açık. Şimdi bu bakanlık işi ile bu zıtlık tavan yapmış durumda. İki tarafta bakanlık için kendi dediğinin olması konusunda ısrarcı. Kaybeden tarafın küsüp hükümeti düşürme olasılığı yüksek.

“Yeni Parti Yolda”

YDP’den her an istifa etmesi beklenen Bertan Zaroğlu hükümete destek olmak için bazı atamaların kendisinin yapmasını istemişti. Bu konuda söz almasına karşın henüz bu atamalar gerçekleşmedi.

Bertan Zaroğlu yeni partisini hafta sonuna kadar kuracak. Zaroğlu, Lefkoşa’nın en işlek yerinde kendisine bir genel merkez binası tuttu ve şu an bu bina son sürat açılışa hazırlanıyor.

Girne ve Gazimağusa ilçe binaları da tutuldu ve bu binalarda da hazırlıklar devam ediyor. 50 kişilik kurucular listesinde de son düzeltmeler yapılıyor.

Bertan’ın yeni partisini açıklayacağı gün 2 Bin YDP bu partiden istifa edecek ve Bertan ile birlikte yeni partiye geçecek….

Bu anketi kim yaptırıyor?

Son günlerde UBP’li üyeleri arayan yurt dışından bir anket şirketi “UBP içerisinde en beğendiğiniz vekil kim?” sorusunu yöneltiyor.

Anket hala devam ediyor ama bizim ulaştığımız ilk bilgiler çok ama çok ilginç. Öyle ki UBP kurultayı öncesi yapılan bu anketin sonuçları çok ama çok konuşulacak gibi.

Zira anketin ilk sıraları ile son sıralarda yer alan isimler, hayli sürpriz isimlerden oluşuyor. Bu liste basına sızarsa (ki bana sızdı) hayli enteresan günler UBP’yi bekliyor olabilir.