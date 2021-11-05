Künye
Kıbrıs 27
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sapığın hırsız arkadaşı!
Sapığın hırsız arkadaşı!
KADINA ŞİDDET! Zanlı teminata bağlandı
KADINA ŞİDDET! Zanlı teminata bağlandı
Askeri yasak bölgeyi ihlal etti!
Askeri yasak bölgeyi ihlal etti!
Çocuğa cinsel saldırı
Çocuğa cinsel saldırı
Uyuşturucu ile yakalandılar
Uyuşturucu ile yakalandılar
banner107

Danışma Kurulu toplantısı sona erdi

Danışma Kurulu toplantısı sona erdi. Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu açıklama yaptı.

05 Kasım 2021 Cuma 12:16
834 Okunma
Danışma Kurulu toplantısı sona erdi
banner108

Önder Sennaroğlu’nun açıklaması şöyle:

Danışma Kurulu toplantımızı gerçekleştirmiş bulunuyoruz.
Toplantıda gerek erken seçim tarihi gerek ise Seçim ve Halk Oylaması yasasında yapılabilecek değişiklikler üzerinde değerli parti başkan ve temsilcilerimiz görüşlerini aktarmışlardır.
Bu çerçevede seçim tarihi üzerinde uzlaşıya varılması durumunda,  bu tarihe kadar bütçenin hazırlanıp sunulması ve Meclis’ten geçmesi, komitelerden oy birliği ile geçen yasaların Genel Kurul gündemine gelmesi gibi konuların takvimlendirilmesi hususunda görüşler ortaya konmuştur.
Bildiğiniz gibi UBP Genel Başkanı Sayın Faiz Sucuoğlu’nun yeni kabineyi bugün Sayın Cumhurbaşkanına sunması beklenmektedir. 
Sayın Sucuoğlu’nun bu nedenle toplantıdan erken ayrılması durumu hasıl olmuştur. 
Sayın siyasi parti Başkanlarımız bütün parti Başkanlarının katılımıyla konunun tekrar detaylıca ele alınmasını uygun görmüşlerdir. 
Bazı siyasi partilerimiz de, aktarılan konuları kendi gruplarında değerlendirecektir. 
Bizler de mümkün olan en kısa sürede Danışma Kurulu’nu yeniden toplantıya çağırmayı arzu ediyoruz”

Anahtar Kelimeler:
Danışma KuruluÖnder Sennaroğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Limasol Sigorta Race Fest yapılıyor
Limasol Sigorta Race Fest yapılıyor
Erhürman: Fasulyenin yahnisi gitti geldi aynısı
Erhürman: Fasulyenin yahnisi gitti geldi aynısı
SON DAKİKA! İşte yeni kabine
SON DAKİKA! İşte yeni kabine
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim