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“DAR GELİRLİ VATANDAŞLARIN KORUNMASI İÇİN TEMEL GIDA MADDELERİNE SIFIR VERGİ UYGULANMALI”

oplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, ekonomik olarak içinden geçilen zor süreçte Vergi Reformu'nun gerekliliğine işaret etti. Çakıcı yazılı açıklama yaparak, dar gelirli vatandaşların korunması için temel gıda maddelerine sıfır vergi uygulanması, büyük sermaye sahiplerinden alınacak vergilerin de bunlar için kullanılması gerektiğini kaydetti.

04 Nisan 2021 Pazar 15:25
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“DAR GELİRLİ VATANDAŞLARIN KORUNMASI İÇİN TEMEL GIDA MADDELERİNE SIFIR VERGİ UYGULANMALI”

“ÇOK DAHA ÖNCE ELEKTRONİK KELEPÇE UYGULAMASINA GEÇİLMESİ GEREKİRDİ”
Karantina otellerine ödenen paralarla ilgili de eleştiride bulunan Çakıcı, aylardır günde beş yüz bin Türk lirası verilerek karantina otellerine ciddi ücretler ödendiğini ve çok daha önce elektronik kelepçe uygulamasına geçilmesi gerektiğini vurguladı. Otellere karşı olmadığını kaydeden Çakıcı, diğer yandan düşük gelirli insanlara Bin beş yüz TL'nin verilememesinin adalet duygusunu zedelediğini söyledi. 
“DİZİ BENİMSENMEDİ… KIBRIS TÜRK HALKININ SAVAŞ KÜLTÜRÜNÜ SEVMEMESİNDEN”
TRT’de yayına giren Kıbrıs ile ilgili diziye yönelik  değerlendirme de yapan Çakıcı, dizinin Kıbrıs Türk Halkı tarafından benimsenemediğini, bunun sanatsal bir tartışma sorunu olmadığını daha çok Kıbrıs Türk Halkının kültürel karakterinden kaynaklı, savaş kültürünü sevmemesi ve barış kültürünü daha çok benimsemesi ile ilgili olduğunu kaydetti. 
Çakıcı, ülkede yıllardır yaşanan sorunlar olduğunu belirterek, bazı gerçeklerin göz ardı edildiği görüşünü ifade etti.
Bu düzenin böyle gitmesinden memnun olan kesimlerin varlığından söz eden Çakıcı, bir kısım insanın da bu düzen içinde sürüklendiğini, diğer kısım insanların da onurlu bir duruş sergileme gayreti içerisine girdiklerini söyledi. 
“ÜLKEDE YÖNETİM ZAFİYETİ VE BECERİKSİZLİK VAR”
Hükümette yönetim zafiyeti ve beceriksizliği olduğunu savunan Çakıcı,  "Ülke yönetimi düzgün olsaydı bunların çoğu zaten yaşanmayacaktı. Bir yerlerde aksaklıklar olduğu belli. Bu noktada tüm siyasetçilerin aynı kefeye konması da yanlıştır. İnsanlar karar verirken siyasetçilerin daha önce yaptıklarına ve geçmişlerine de bakmalıdırlar" şeklinde konuştu. 
Güçlü bir siyasi liderliğin olmayışından kaynaklı sorunlar yaşandığını  ileri süren Çakıcı, son 10 yıldır Polisin Sivile bağlanması ile ilgili tek bir adımın bile atılmamasının nedeninin bu olduğunu, bir ülkenin Başbakanı'nın ve siyasetinin güçlü olması için güçlü kararların alınıp uygulanmasına ve değişime ihtiyaç olduğunu iddia etti.
Çakıcı, ezilmemek için çalışmak, üretmek ve vizyon gerektiğine işaret ederek, plan ve projeler üretilmesinin gerektiğinin altını çizdi. 
Çakıcı şöyle devam etti: "Muhtaç olan, ezilen bir toplum yerine geleceği gören, ekonomik programı olan, kendi üniversiteleri, profesörleri, sivil toplum örgütleri ile projeler üreten, ve bu projelere bağlı olarak üretim yapan bir toplum olmalıyız. Eğer Kıbrıs Türk halkının gururu, onuru, bunu yapamayacak halde ise böyle düzene yazıklar olsun, böyle bir düzen olmaz olsun." 
Ülkede yaşanan sorunlarla ilgili sağ partilerin dik duruş sergileyemediğini  de savunan Çakıcı, TKP olarak ülkede daha çok demokrasi, insan, kadın ve çocuk hakları istediklerini, insanların birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesini arzuladıklarını, bunun yolunun da  aydınlık yüzlü siyasi anlayışlardan geçtiğini belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Genel Başkanı Mehmet Çakıcı
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