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Dar gelirliye kötü haber: 50 kuruş zam geliyor

21 Ağustos 2021 Cumartesi 10:47
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Dar gelirliye kötü haber: 50 kuruş zam geliyor

Fırıncılar Birliği Başkanı Ömer Çıralı ekmeğe 50 kuruş zam geleceğini açıkladı.

Ekmek temel tüketim maddesidir diyen Çıralı, “biz uzun yıllardır bu mücadeleyi vermemize rağmen hükümetler önem göstermedi ve bu sorun çözülmedi. Şimdi de ekmeğe 50 kuruş zam gelecek” dedi. EKMEK ZAMMI KAÇINILMAZ Çıralı, geçen yıl Mart ayında pandemi başladığında bir torba un 110 TL iken şu an da aynı un 220 TL’dir. Burada un konusunda bir rekabet oluşmadı. Buğdayı adaya getiren iki tüccardır. Bu tüccarlardan birinin de un değirmeni vardır.Bu zaten rekabet kurallarına da uygun değildir. Doların yükselmemesine rağmen bize söylenen hafta sonu un fiyatlarına % 20 oranında zam yapılacağıdır. Ekmekte yakıt, maya, işçi giderleri, ambalaj giderleri vardır. Bunun bir çoğu da dövize endekslidir. İstemezsek de zam kaçınılmazdır” ifadelerini kullandı.

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