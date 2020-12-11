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Darbukayı bile çaldı!

26 yaşındaki zanlı Yayla köyünde girdiği bir evden 1 adet darbuka ve 1 adet 3’lü masa üstü gazocağı çaldı, daha sonra yakalandı.

11 Aralık 2020 Cuma 15:11
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Darbukayı bile çaldı!

Yayla’da 6 Aralık tarihinde saat 21:00 sıralarında, Vural Korkmaz'a ait ağıl içerisinde bulunan binanın penceresi açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden 1 adet darbuka ve 1 adet 3’lü masa üstü gazocağı çalındı. 

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada benzer suçlardan dolayı poliste tutuklu olarak bulunan S.H.(E-26)’nin, bahse konu binadan çalınan eşyalar tasarrufunda bulunarak emare olarak alındı. 

Yürütülen soruşturmada bahse konu şahsın ayrıca; 3 Aralık tarihinde, Güzelyurt’ta Ali Gürce’ye ait narenciye bahçesi içerisinden sulama ünitesine ait gübre tankını, Mustafa Öztogar’a ait narenciye bahçesi içerisinden sulama ünitesine ait gübre tankını ve Malik Melda' ya ait narenciye bahçesi içerisinden sulama ünitesine ait gübre tankını söküp çaldıktan sonra başka yerlere satmak suretiyle sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edildi. Polisin konuyla ilgili soruşturması devam ediyor.

Son Güncelleme: 11.12.2020 16:14
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