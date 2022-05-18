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Daren Vudalı teminata bağlandı…

Girne’de çalışanının başına silah dayadığı iddia edilen Daren Vudalı mahkemeye çıkarıldı.

18 Mayıs 2022 Çarşamba 20:54
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Daren Vudalı teminata bağlandı…

Girne’de çalışanının başına silah dayadığı iddia edilen Daren Vudalı mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis çavuşu Mustafa Özmüezzin olguları aktardı.

Polis, 16.05.2022 tarihinde, saat 05.30 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren Rocks otele ait restoran içerisinde, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çalışanı olan temizlik görevlisi C.B.’nin yüzüne tokat vurmak suretiyle darp edip, tasarrufunda bulunan tabancasını başına dayayıp özel izin koşullarına aykırı ateşli silah taşımış ve adı edileni darp edip şiddet tehdidinde bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının olayı gören ve yine aynı yerde çalışan garson  C.T.S.’ye de küfür edip adı edilenin boyun kısmına yumruk vurmak suretiyle darp ettiğini ifade etti. Polis Çavuşu Özmüezzin zanlının 16 Mayıs’ta tutuklandığını açıkladı. Olay yerine ait kamera görüntülerini emare aldıklarını ifade eden polis, ancak olay anına ait görüntüleri bulunmadıklarını, emareleri DATA İnceleme Şubesi’ne gönderdiklerini söyledi. Polis, ayrıca zanlının tasarrufunda ele geçirilen bir adet silah ve bir adet merminin de emare alındığını belirtti. Polis, bulunan silahın zanlıya ait ruhsatlı tabanca olup olmadığına dair de araştırma yapılacağını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade eden polis, KKTC vatandaşı olan zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, bir kefilin 50 bin TL kefalet senedi imzalaması, zanlının 10 bin nakit teminat yatırması ve yurt dışına çıkış yasağı şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.

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