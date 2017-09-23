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Darp edip telefonunu çaldılar!

Boğaz Piknik Alanı’nda dün sabah saatlerinde çıkan kavgada Mehmet Cihan Çelik başına aldığı darbe sonucu ağır yaralandı. Çelik yoğun bakımda

23 Eylül 2017 Cumartesi 11:45
Darp edip telefonunu çaldılar!

Bu sabah saat 04:00 sıralarında, Boğaz piknik alanı içerisinde, Y.T.(E-25), N.V.(E-27) ve kimlikleri henüz tespit edilemeyen iki erkek şahıs aralarında husumet bulunan Mehmet Cihan Çelik'i ciddi bir şekilde darp edip, sol yüzük parmağı ve çenesinin kırılmasına sebep oldular. Çelik’i darp eden şahıslar cep telefonunu da çaldılar.

Olayda yaralanan Mehmet Cihan Çelik kaldırıldığı Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tedavisinden sonra yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. N.V. tutuklanırken, diğer şahıslar ise aranıyor.

Polis soruşturması devam ediyor

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arap 2017-09-23 14:32:46

satırlının satırını almışlar

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