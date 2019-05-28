Darp olayıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

Boğazköy’de meydana gelen olayda Safwan Albasha’yı demir sopalarla darp ettikleri öne sürülen zanlı Mohammad Al Lubbad ve zanlı Majdi Al lubbad tespit edilerek tutuklandı. İki zanlı dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis memuru Mustafa Güneş, zanlı Mohammad Al Lubbad ve zanlı Majdi Al lubbad, 20 Mayıs 2019 tarihinde Boğazköy’de Oray 11 sitesi otoparkı içerisinde meydana gelen “Ciddi Darp, Tecavüz-I Alet Taşımak ve Rahatsızlık Çıkarma” suçlarından methaldar olduklarını söyledi. Güneş, 20 Mayıs 2019 tarihinde 03.00 raddelerinde Oray 11 sitesi içerisinde Boğazköy’de Safwan Albasha henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı 3 erkek şahıs tarafından vücudunun muhtelif yerlerine muhtemelen demir sopalarla vurulmak suretiyle ciddi bir şekilde darp edildiğini ifade etti.

Güneş, “Müşteki aynı gün doktor kontrolünden geçirilmiş olup vücudundaki ve kafasındaki yaraların küt bir cisimle oluştuğu tespit edilmiştir. Müşteki aynı gün vermiş olduğu ifadesinde zanlılardan birinin isminin Mohammad olduğu, daha sonra vermiş olduğu ek ifadesinde ise zanlıların isimlilerinin zanıl Mohammad Al Lubbad, zanıl Majdi Al Lubbad ve Moamen Al Lubbad olduklarını söylemiştir” dedi.

Güneş, 27.05.2019 tarihinde zanlı Mohammad Al Lubbad ve zanlı Majdi Al Lubbad’a ulaşılmış olup, Girne Polis Müdürlüğü’ne celp edildiklerini açıkladı.

Aynı gün Girne Polis Müdürlüğü’ne gelen zanlılara kısa ihtar tahtında işlemiş oldukları suçlar izah edildiğinde her iki zanlı da müştekiyi tanıdıklarını ve aralarında bir sorun olmadıklarını söyleyip, böyle bir suçlamayı kabul etmediklerini ifade eden Güneş, akabinde derdest emir gereği tutuklanıp Girne Polis Müdürlüğü hücrelerine yerleştirildiklerini söyledi.

Güneş, aynı gün Mohammad Al Lubbad’ın yardımı ile aranan şahıs olan Moamen Al Lubbad’a da telefoniyen ulaşılmış olup, karakola celp edilmesine rağmen daha sonra kendisinden haber alınamadığını ifade etti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlıların serbest kalması halinde gereken ifadeler, bulunması gereken emarelere ve kaçmasına yardımcı olabilecekleri muhtemel suç ortaklarına da etki etme olasılığı olduğunu belirterek, 3 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.