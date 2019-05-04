Darp olayıyla ilgili polisten açıklama!

Polis Basın Subaylığı, “polis tarafından darp edildiği” iddia edilen Murat Mutlu Özyurt isimli şahsın gözündeki şişkinliğin polisin olay yerine gelmesinden önce kendisini sakinleştirmeye çalışan komşusu ile aralarında yaşanan boğuşma esnasında meydana geldiğini açıkladı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, konu ile ilgili bir basın yayın organında “Murat Mutlu Özyurt isimli şahsın polis tarafından darp edildiği” yönünde haberler yer aldığını kaydedildi.
Açıklamada, 2 Mayıs gecesi saat 02.30 sıralarında Kadına Karşı Şiddete Müdahale Birimi’ne gelen şikayette, Murat Mutlu Özyurt’un ikametgahında bulunan bir kadın şahsın “imdat” diye bağırdığı ve yardım isteminde bulunması üzerine çevre sakinlerinin olayı polise aktarması üzerine polisin olay yerine intikal ettiği belirtildi.
“Polisin olay yerine gittiği zaman Murat Mutlu Özyurt’un sol gözünün şiş olduğu, aşırı derecede alkollü içki tesiri altında yüksek sesle bağırıp çağırmak ve küfretmek suretiyle rahatsızlık yaptığı gözlemlenmiştir.
Bunun üzerine söz konusu şahıs polis tarafından tutuklanacağını anlaması üzerine polise direnç göstermiş ve makul kuvvet uygulanarak tutuklanan şahıs polis aracına konulup, götürüldüğü polis merkezinde hücreye yerleştirilmiştir.
02.05.2019 tarihinde saat 22.10’da zanlıya işlemiş olduğu ‘Sarhoşluk, Rahatsızlık ve Uygunsuz Tavır ve Hareket’ suçlarından yazılı dava tebliğ edilmesine müteakip serbest bırakılmıştır.
Murat Mutlu Özyurt, olay yerine gelmeden önce, ikametgahı içerisinde birinin kendisine vurduğunu ama alkollü olduğu için kendisine kimin vurduğunu hatırlamadığını, darp edilmesi ile ilgili olarak da kendisinin herhangi birisinden şikayetçi olmadığı yönünde polise yazılı ifade vermiştir.
Olayın gerçekleştiği apartman sakinlerinden ve özellikle karşı dairede kalan şahıstan temin edilen yazılı ifadelerde; Murat Mutlu Özyurt’un kalmakta olduğu daireden sesler gelmesi üzerine karşı dairede kalan komşusunun kapısının önüne çıktığı esnada, konu daireden korku içinde çıkan bir bayanın koşarak basamaklardan aşağıya indiğini ve hemen ardından dışarı çıkan Murat Mutlu Özyurt’un da karşı dairede kalan ve kapısı önünde duran komşusuna küfür edip elleri ile söz konusu şahsı göğsünden ve omzundan itip kapıya çarptıktan sonra birlikte yere düştükleri, devamında da Murat Mutlu Özyurt’un konu şahsa vurmaya devam ettiğini ve sol gözündeki kanlanma ve kızarmanın ise boğuşma esansında polislerin olay yerine gelmeden önce oluştuğu, polisin olay yerine gelmesi üzerine de Murat Mutlu Özyurt’un daha da agresifleştiği ve polis aracına yerleştirileceği esnada da görevli polislere direnç gösterdiği tespit edilmiştir.
Sonuç olarak yürütülen soruşturma neticesinde, Murat Mutlu Özyurt’un olay esnasında aşırı derecede alkollü içki tesiri altında olduğu, gözündeki şişkinliğin ise polisin olay yerine gelmesinden önce kendisini sakinleştirmeye çalışan komşusu ile aralarında yaşanan boğuşma esnasında meydana geldiği tespit edilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”
Arkadaşlar sen adamı götürürken görüyorsun ki görüyorsun göz mor neden önce hastaneye götürmüyorsun sen al polis olarak bu adamda darp izi var diye ki adam konuşmasın sonra açıklama yapmak zorunda kalma. Yahu araba bile kiralamaya kalksan önce sagında soluna bakar hasar varmı yok mu diye bakarken adamı içeri alırken neden sagına soluna bakmıyorsunuz anlamadım. işte böyle gerekli yada gereksiz daha belli değil bir haberle insanları meşgül ediyorsunuz. Daha önemli bir çok konu var iken Mesala ELektrik zamı benzine gelecek zam hayat pahallığı ve daha bir çoğu var iken poliste darp var mı yok mu . konuşturma kardaşim yine söylüyorum eğer birini alıcaksan önce hasteneye götür bir sağlam raporu al. Adam kalp hastası olabilir. Alkol komasında olabilir sen neden risk alıyorsun anlam veremiyorum.
Cigeri 5 para etmez bi pic ortaligi havaya kaldirdi ya yaziklar olsun bunlara kafasini kaldirtmayin yoksa dahada gudurur bu tipler
birda ozel egitim ogretmeni olacakmis..
Bu zibidiyi niye haber yapıyorsunuz ki?
Gerçekler acıdır öğrenciler olmasa hayatınız bir hiç hepinizin geçim kaynağı o pic dedikleriniz türkler olmasaydı zaten sizde pic olacaktınız o pic diye yazan şahıs bence sen Picsin neden yapılan hatayı kabullenemiyorsunuz öğrenci demek sizin gözünüzde para demek
ÇOK ÜZÜCÜ BIR DURUM KEŞKE HIC OLMASAYDI SIMDI BIZLER POLISI GORUNCE KORKUCAGIZMI YOKSA SORUNLARIMIZ ICIN POLISE BASVURUNCA BAŞIMIZA NE GELIR DIYE SUSUCAGIZMI SONUÇ TA YAPILMASI GEREKEN DR GOTURULMELIYDI YOLDA YARALI OLSA BIZ AMBULANSI ARARIZ HAYATI IÇIN ÖLÜM RISKI IÇIN ONA YARDIMCI OLURUZ ALKOLLÜ VE BILINCI YERINDE DEGIL VE YARALIYSA POLISINDE YAPMASI GEREKEN O OLMALIYDI O GENCE GECMIS OLSUN DILIYORUZ BIR KIBRISLI OLARAK BIZIM POLISIMIZ BÖYLE ANILMAMALIYDI MEDYADA
Peki gözü komsusuyla olduysa neden o komşuyuda önce hastaneye sonra karakola götürülmedi makul güçle aldığınız sahisin neden kulak zarı patlak neden avukatının söylemesine rağmen doktora götürmediniz yada avukatını isteyince aramasına izin vermediniz bence bir yerde yanlışlık var madur kişi sağlığına zarar gelen kişidir ya karakolda beyin kanaması getirseydi o zaman ne dicektiniz bence medyaya açıklamada bir eksiklik var
BEN BIR SAGLIKCI OLARAK FIKRIMI SOYLIYEYIM INSAN VUCUDUNDA EN ZOR YARALANAN VE KAYBININ TELAFISI OLMAYAN KULAK ZARIDIR DEMEK KI ÇOK AGIR DARBE ALMIS OLMALI ÇOK ÜZÜCÜ DURUM ÇOK GECMIS OLSUN