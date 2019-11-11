Darp zanlıları mahkemeye çıkarıldı

Girne’de Türkiye Cumhuriyeti Elçiliği’nde görevli Arif Bozkurt’u darp ettikleri gerekçesiyle tutuklanan Atilla Demiroğlu, Umut Yıldırım Uzuntur ve Mehmet Eren Başuçar bugün tutuklama talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Mustafa Yanaroğlu, zanlıların önceki gün saat 22.30 sıralarında , Girne’deKordonboyu Caddesi üzerinde aralarında çıkan tartışma sonucu Mehmet Arif Bozkurt’un vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile gelişigüzel vurarak darp ettiklerini, yüzüne kafa atmak suretiyle burun ve sol elmacık kemiğinin kırılmasına sebep olduklarını söyledi. Bozkurt’un, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını, elmacık kemiği ve burnunda kırık tespit edildiğini kaydeden polis, ancak henüz rapor temin etmediklerini söyledi.

Polis, zanlılar aleyhinde soruşturmanın devam ettiğini, görgü tanıklarının ifadelerinin alınacağına ve kamera kayıtlarının inceleneceğine dikkati çekerek 3 gün tutukluluk talep etti.

Yargıç Meltem Dündar zanlıların soruşturma kapsamında 3 gün tutuklu kalmalarına emir verdi.