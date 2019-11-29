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Darp zanlısı mahkemede

İrfan Uçar dün Lefkoşa'da yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı

29 Kasım 2019 Cuma 16:25
Darp zanlısı mahkemede

 Lefkoşa’da meydana gelen yaralama, ciddi darp meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı İrfan Uçar dün Lefkoşa'da yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. Olayla ilgili ilk etapta tutuklanan Mehmet Uçar, olayla bağı olmadığından serbest bırakıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Kemal Erdelhun olayla ilgili bulguları aktardı. Erdelhun, Lefkoşa’da 23 Kasım 2019 tarihinde saat 23.00 raddelerinde Yiğitler burcu parkında sakin İrfan Uçar’in nefeslerinde yüksek alkol tesiri altında oldukları bir sırada, Şeref Oran ile aralarında çıkan sözlü tartışmada İrfan Uçar elinde bulunan muhtemelen camdan mamul bira şişesini yere vurup kırdıktan sonra Şeref Oran'ın başının sağ kısmına ve yüzünün sağ çene kısmına vurup adı edileni yaraladığını söyledi. Polis, tahkikatın tamamlandığını belirterek, şikayetin geri çekildiğini ve zanlının TC vatandaşı olduğunu söyleyerek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 10 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber iki kefilin 75 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)

Son Güncelleme: 29.11.2019 16:34
Anahtar Kelimeler:
HaberMahkemeDarp
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