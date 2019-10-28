Darp zanlısı tutuksuz yargılanacak!

(Kamalı Haber) - Uluslararası Kıbrıs Üniversite Rektörlüğü önünde alacak, verecek meselesi yüzünden meydana gelen kavga üzerine tutuklanan zanlı K.Ç dün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, zanlı K.Ç’nin 23.10.2019 tarihinde Uluslararası Kıbrıs Üniversite Rektörlüğü önünde alacak, verecek meselesi yüzünden kavga ettiği M.T’yi vücudunun çeşitli yerlerine vurup, ciddi şekilde darp ettiğini mahkemeye aktardı. Sakallı, zanlı K.Ç’nin koşarak kaçmaya çalışan müşteki M.T’nin arkasından koşup, ittirerek, yere düşürüp burun kemiğinin kırılmasına neden olduğunu belirtti. Sakallı, müştekilerin ek ifade verip, şikâyetini geri çektiğini söyledi. Zanlının darp davalarından üç ayrı sabıkası olduğunu belirten Sakallı, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yapın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve 10 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.