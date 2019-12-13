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Darpçı Güvenlik Görevlilerine 8'er ay hapis cezası

Darpçı Güvenlik görevlileri için bu sabah Girme Kaza Mhkemesi'nde karar okundu.

13 Aralık 2019 Cuma 11:43
Darpçı Güvenlik Görevlilerine 8'er ay hapis cezası

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında Çatalköy'de faaliyet gösteren “Cage Club” isimli mekâna terlik ile girmek isteyen Türkiye’nin ünlü Diyetisyeni İlter Faik Kaya ile aralarında çıkan tartışma sonucunda 5 güvenlik görevlisi Kaya’yı darp edip vahim zarara uğrattıkları gerekçesi ile tutuklandılar.

Bu sabah Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkan Nurettin Beyazsaclı, Halil Işık, Cemre Tabak, Yasin Caktu, Göksel Kimyalar'a  8 er ay hapis cezası verildi.

Anahtar Kelimeler:
DarpHaber
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Hadjji yanni 2019-12-13 12:16:17

Tiplere bakın.Bunlar hangi gezegenden geldi .

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nmk 2019-12-13 13:31:54

8 ay sonra çıkar, mapus yattık gardaş diyip pisliğe devam...

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HASAN 2019-12-13 13:36:19

Ekmek parasını kazanmak isterken yasanan bu olaydan sorumlu yalnızca bu insanlar değildir elinizi vijdanınıza koyup yorum yapın bu insanlar kazandıkları paralarla ailelerini cocuklarını gecindiriyorlar tabiki birini bu sekilde dövmenın haklı bir tarafı yokdur fakat bu insalar ne yaşandı ki bunu yapdılar bunu hiç düşündünüz mü bu adam yalnızca terlikle girmeye çalışmadı oraya olayın arka yüzünü bilmeden konusmayın !

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