Darpçı Güvenlik Görevlilerine 8'er ay hapis cezası

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında Çatalköy'de faaliyet gösteren “Cage Club” isimli mekâna terlik ile girmek isteyen Türkiye’nin ünlü Diyetisyeni İlter Faik Kaya ile aralarında çıkan tartışma sonucunda 5 güvenlik görevlisi Kaya’yı darp edip vahim zarara uğrattıkları gerekçesi ile tutuklandılar.
Bu sabah Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkan Nurettin Beyazsaclı, Halil Işık, Cemre Tabak, Yasin Caktu, Göksel Kimyalar'a 8 er ay hapis cezası verildi.
Tiplere bakın.Bunlar hangi gezegenden geldi .
8 ay sonra çıkar, mapus yattık gardaş diyip pisliğe devam...
Ekmek parasını kazanmak isterken yasanan bu olaydan sorumlu yalnızca bu insanlar değildir elinizi vijdanınıza koyup yorum yapın bu insanlar kazandıkları paralarla ailelerini cocuklarını gecindiriyorlar tabiki birini bu sekilde dövmenın haklı bir tarafı yokdur fakat bu insalar ne yaşandı ki bunu yapdılar bunu hiç düşündünüz mü bu adam yalnızca terlikle girmeye çalışmadı oraya olayın arka yüzünü bilmeden konusmayın !