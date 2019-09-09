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Darpçı koca cezaaevine gönderildi

(Kamalı Haber) - Girne’ye bağlı Dikmen’de tartıştığı eşi D.S.’ye şiddet uygulayan Nuri Sanatçı tutuklanmasının ardından dün mahkemeye çıkarıldı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 16:54
Darpçı koca cezaaevine gönderildi

Boğaz Karakolu’nda görevli polis memuru Hasan Öngör, zanlının Dikmen’de 7 Eylül saat 03.30 sıralarında evleri içerisinde tartıştığı eşinin şakağına yumruk atıp, saçlarından tutup sürükledikten sonra yere düşürüp tekme attığını söyledi. Polis, zanlının daha sonra süpürge sapını eşinin boğazına dayayarak boğmaya çalıştığını ifade etti. Şikâyet üzerine zanlının tutuklandığını, mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde müştekinin doktor kontrolünden geçirilerek, darp raporu alındığını söyledi. Polis, raporda müştekinin yüzünde, kalçasında, kollarında ve sırtında ve boğazında darp izleri tespit edildiğini açıkladı. Zanlının Lefkoşa belediyesinde çalıştığını, müştekinin şikâyetinin devam ettiğini ve aynı evde yaşadıklarını belirten polis, KKTC vatandaşı olan zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, kadına karşı şiddet olaylarının her geçen gün arttığını, zanlının serbest kalması halinde müştekiye etki edebileceğini belirterek, 20 günü aşmayacak bir süre ile cezaaevine gönderilmesine emir verdi.




 

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Anahtar Kelimeler:
şiddetDarpDikmen
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