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Darpçı koca cezaevine gönderildi!

10 Eylül 2019 Salı 19:24
Darpçı koca cezaevine gönderildi!

Çatalköy’de tartıştığı eşini tehdit edip, darp eden, eşinin kız kardeşinin aracının camlarını kıran Abdullah Nurçin yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Serdar Uludağ, zanlının 5 Eylül 2019 tarihinde gün saat 18.30 sıralarında Çatalköy’de ikametgâhları içerisinde maddi konulardan dolayı tartıştığı eşi N.B.’yi darp ettiğini söyledi. Polis, zanlının eşinin omuzuna vurup yere düşürdükten sonra kendisine ait cep telefonunu ona doğru fırlattığını belirtti.

Polis, zanlının akabinde “Bana para ve arabanın koçanını vermezsen seni öldürürüm” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu ifade etti. Polis, B.N’nin aynı gün kız kardeşinin Değirmenlik bölgesindeki evine gidip orda kalmaya başladığını söyledi.

Polis memuru, zanlının ise eşinin kız kardeşinin evinin önüne gidip, olay çıkardığını ve ona ait aracın camlarını kırdığını ifade etti. Polis, şikâyet üzerine zanlının Değirmenlik’te tutuklandığını belirtti. Zanlının olayın ardından tutuklanarak mahkemeye çıkarıldığını ve hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının darp, şiddet tehdidi başta olmak üzere birçok sabıkası bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, kadına yönelik şiddet olaylarının yaygınlaşmaya başladığına dikkat çekerek, 1 ayı aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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Limasollu 2019-09-11 00:18:32

Bu caydırıcı bir ceza mı?

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