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Darpçı koca mahkemeye çıkarıldı

07 Eylül 2019 Cumartesi 17:03
Darpçı koca mahkemeye çıkarıldı

(Kamalı Haber) - Çatalköy’de tartıştığı eşini tehdit edip,darp eden, eşinin kız kardeşinin aracının camlarını kıran Abdullah Nurçin  dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı. 

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Mustafa Yanaroğlu, zanlının önceki gün saat 18.30 sıralarında Çatalköy’de ikametgahları içerisinde maddi konulardan dolayı tartıştığı eşi N.B.’yi darp ettiğini söyledi. Polis, zanlının eşinin omuzuna vurup  yere düşürdükten sonra kendisine ait cep telefonunu ona doğru fırlattığını belirtti.

Polis, zanlının akabinde “Bana para ve arabanın koçanını vermezsen seni öldürürüm”diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu ifade etti. Polis, B.N’nin aynı gün kız kardeşinin Değirmenlik bölgesindeki evine gidip orda kalmaya başladığını söyledi.

Polis memuru, zanlının ise eşinin kız kardeşinin evinin önüne gidip, olay çıkardığını ve ona ait aracın camlarını kırdığını ifade etti. Polis, şikayet üzerine zanlının Değirmenlik’te tutuklandığını belirtti. Mesele ile ilgili soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, alınacak ifadeler olduğunu belirtip, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Dizdarlı zanlı hakkında 3 gün tutukluluk emri verdi.


 

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Abdullah Nurçin
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vatandaş 2019-09-07 23:16:11

bir ara bu insan müsbettesi yanılmiyorsam 75 bin sterlin birini dolandırdı habere çıktı 0ndan sonra dolandırıcılığı baya bir ara sürdü gözden sonra kayboldu haliyle serbest vatandaş şimdide eşine şiddet vay sığır bir tipe bak izaya gel

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mağusalı 2019-09-07 23:21:53

dolandırıcı tam bir suç makinası bu pislik nalettin ta önde gideni

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girnelim 2019-09-07 23:26:27

amman anam sülün apdullah karıyıda sonunda gaçırttı okadar haramdan sonra olacağı budur başka ne olacak

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