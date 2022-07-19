Darpçılar, teminatla serbest!

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Havva Yorgancı olayla ilgili bulguları aktardı. Yorgancı huzurda bulunan zanlılar E.Ü, A.Ü, E.B ve M.B'nin 15 Temmuz 2022 tarihinde saat 20.00 raddelerinde Lefkoşa’da zanlıların evinin önünde oturmakta olan B.Y ile aralarında çıkan sözlü tartışmaya müteakip elleri ve ayakları ile adı edilenin vücudunun muhtelif yerlerine vurmak suretiyle ciddi bir şekilde darp ederek burun kemiğinin kırılmasına sebebiyet verip vahim zarara uğrattıktan sonra üzerinde giymekte olduğu Gümüş marka gri renk tişörtün yaka kısmını kasten ve kanunsuz olarak yırtarak hasara uğrattıklarını söyledi.

Polis zanlıların 18 Temmuz tarihinde tespit edilerek tutuklandığını zanlılar E.Ü, A.Ü, E.B'nin benzer suçlardan sabıkası ve askıda davası bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis meselenin soruşturmanın tamamlandığını ve zanlıların ileride görüşülecek davasında hazır olması maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya zanlıların sabıklarına göre teminata bağlanırken bir ayrım yapılması gerektiği bu bağlamda zanlılar E.Ü, A.Ü, E.B'nin davasında hazır olması maksadı ile 1 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi. Kıdemli Yargıç Ozankaya, zanlı Muhammed Baysal’ın ise sabıkası olmadığından yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, 5 bin TL nakit teminata yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

