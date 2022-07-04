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DAÜ 10. Osman Maraşlı Anı Turnuvası şampiyonları

DAÜ Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen 10. Osman Maraşlı Anı Turnuvası'nın şampiyonları belli oldu.

04 Temmuz 2022 Pazartesi 21:23
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DAÜ 10. Osman Maraşlı Anı Turnuvası şampiyonları
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen ve KKTC'nin ilk üçlü plaj voleybolu turnuvası olma özelliğini taşıyan “Osman Maraşlı Anı Turnuvası”nın onuncusu, 2-3 Temmuz 2022 tarihlerinde, DAÜ Deniz Tesisleri’nde (Beach Club) gerçekleştirildi. Etkinliğe; DAÜ Spor İşleri Müdürü Cemal Konnolu’nun yanı sıra çok sayıda voleybol sever ve izleyici katıldı. 3 Temmuz 2022 Pazar günü oynanan yarı final ve final müsabakaları ile turnuvanın şampiyonları belli oldu.

TOPLAM 105 SPORCU MÜCADELE ETTİ

Turnuvada, üçlü erkekler kategorisinde 16 takım, üçlü kadınlar kategorisinde 7 takım ve üçlü karışık kategorisinde 12 takım mücadele etti. Üçlü erkekler kategorisinde Tunç-Ertan-Abdurrahman, üçlü kadınlar kategorisinde Sıla-Sıla-Buse ve üçlü karışık kategorisinde Mehmetali-Ahmet-Naz şampiyonluk elde eden takımlar oldu. Final maçları sonrasında düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupaları ve para ödülleri takdim edildi.

DAÜ 10. Osman Maraşlı Anı Turnuvası’nda dereceye giren takımlar şöyle:

Üçlü erkekler:

  1. Tunç-Ertan-Abdurrahman
  2. Umut-Osman-Mehmet
  3. Ali-Münür-Ali Osman
  4. Kemal-Douglas-Mehmet
  5. Cafer-Seid-Ahmet
  6. Cemal-Ecevit-Milat

Üçlü kadınlar:

  1. Sıla-Sıla-Buse
  2. Nehir-Şerifenaz-İsmihan
  3. Serpil-Sıla-Seray

18 yaş altı karışık:

  1. Mehmetali-Ahmet-Naz
  2. Osman-Arda-Fatma
  3. Ege-Mustafa-Beliz
  4. Nejati-Kaan-Buse

Özel ödüller:

En Güçlü Erkek: Ertan Fellahoğlu

En Güçlü Kadın: Sıla Kayalp

En Genç Sporcu: Masal Biran

En İyi Seyirci: Hacer – Hakan Bayraktar

En İyi Amatör: Abdulrahman Saleh Aldakfli

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