DAÜ 2018-2019 Akademik Yılı Güz Dönemi Lisans ve Önlisans Mezunları Diplomalarını Aldı

DAÜ’den verilen bilgiye göre, mezuniyet töreni, dün DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda gerçekleştirildi.

DAÜ, 1400’ün üzerinde mezun verdi. Verdiği mezunlar ile, toplam mezun sayısı 56 bini aştı.

Törene; Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Halkın Partisi Milletvekili Mesut Genç, Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Olgun Amcaoğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Cemal Volkan, Nijerya’nın Ankara Büyükelçiliği Temsilcisi Ahmed Mohammed Monguno, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Av. Boysan Boyra, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Rauf Denktaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak, Bologna Üniversitesi Rektör Temsilcisi ve Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Luca Mezzetti, DAÜ Rektör Yardımcıları, Dekanlar, Bölüm Başkanları, Akademik Personel ve 1000’in üzerinde lisans ve önlisans mezunu ile aileleri katıldı.

Törende, 2018-2019 Akademik Yılı Güz Dönemi mezunları adına Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı Birincisi Aysu Şallı ile Eczacılık Fakültesi 6 yıllık Pharm. D. Programı birincisi Abdulhalek Dakhel birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından program birincileri tarafından mezunlar adına geleneksel sembolik ağaç dikimi gerçekleştirdi.

OSAM “SİZLERLE BÜYÜK BİR GURUR DUYUYORUZ”

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, akademisyenleri, aileleri ve mezunları kutladı. Prof. Dr. Osam, mezunlara bazı tavsiyeler vererek, şöyle dedi:

“Sevgili genç mezunlar, biliyorum çok heyecanlısınız. Bugün itibariyle mutlu sona ulaşmış bulunuyorsunuz. İstediğiniz alanda bir meslek edinmek için gerekli koşulları yerine getirdiniz. Sizleri tebrik ediyorum. Doğru ve gerçekten uzaklaşmayınız. İyi bir insan olarak toplum ve meslek hayatınızı gerçekleştiriniz. Hırslarınızı kontrol altında tutunuz. Dünyaya bakışınız sevgi, saygı, barış, birleştiricilik ve yardımlaşma üzerine olsun. Hiçbir meziyet, iyi bir insan olabilmenin ötesinde değildir.”

Osam, 40. yılında DAÜ bilim çiçeğinin dipdiri bir şekilde güçlendiğini ve dünyaya nitelikli mezunlar verdiğini vurgulayarak, son üç yıldır dünya sıralamasındaki yeri, araştırmaları, yayınları, fakülte ve alan odaklı başarılarının övgüye layık olduğunun altını çizdi. Prof. Dr. Osam, DAÜ’nün dünyada bilinen saygın bir bilim kuruluşu olarak tanınmasının da önemine dikkat çekti.

Açılış konuşması sonrasında, Fakülte/Yüksekokul ve Bölüm birincilerine protokol tarafından diploma ve ödülleri takdim edildi. Önlisans ve Lisans mezunlarına diplomalarının verilmesi ile devam eden tören sonunda, mezunlar keplerini havaya attı. Tören, Lütfiye Özipek’in konserinin ardından sona erdi.