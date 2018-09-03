Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
94363
ALTIN
255.271
DOLAR
6.6096
STERLİN
8.4710
EURO
7.6750
Ferrari 488 Pista Spider tanıtıldı
Ferrari 488 Pista Spider tanıtıldı
Yapay Zekadan Yeni Bir Hamle Daha
Yapay Zekadan Yeni Bir Hamle...
YouTube'un Resim İçinde Resim Özelliği Masaüstüne de Geliyor
YouTube'un o özelliği masaüstüne de...
Google Asistan Artık İki Dili Aynı Anda Anlayabilecek
Google Asistan Artık İki Dili...
Bilim İnsanları, Esnek Ekranlı Rulo Tablet Ürettiler
Bilim İnsanları, Esnek Ekranlı Rulo...

DAÜ 21. Oryantasyon Günleri başlıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 21. Oryantasyon Günleri 6 Eylül – 28 Eylül 2018 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Turkcell ana sponsorluğunda gerçekleştirilecektir.

03 Eylül 2018 Pazartesi 15:08
DAÜ 21. Oryantasyon Günleri başlıyor

Program kapsamında, DAÜ’ye yeni başlayan öğrencilerin üniversite ve çevreyle uyum sürecini desteklemek, üniversitenin yapısını ve olanaklarını tanımalarına yardımcı olmak amacıyla bir dizi seminer ve gezi etkinliklerinin yanı sıra birbirinden eğlenceli pek çok sosyal ve kültürel etkinlikler yer alacaktır. 

Oryantasyon Günleri kapsamında, yeni gelen öğrenciler Ercan Havalimanı, Gazimağusa ve Girne Limanları’nda karşılanıp yurtlarına yerleştirilecek, yeni gelen öğrenciler ve aileleri için DAÜ – 2 Yurdu, Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü, Öğrenci İşleri Müdürlüğü, Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu ile Uluslararası Ofis’te danışma masaları kurulacak, birbirinden farklı ve eğlenceli etkinliklerin düzenleneceği 14 Eylül – 28 Eylül 2018 tarihleri arasında her akşam saat 20:00’de, DAÜ – 2 yurdu önünde sinema filmi gösterimleri, oyunlar ve canlı müzik gibi çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler yapılacak. Bu sayede üniversiteye yeni gelen öğrenciler sosyal bir ortamda tanışıp kaynaşma fırsatını elde edecekler.

Ayrıca, program kapsamında yeni öğrencilere KKTC’yi yakından tanıtabilmek amacıyla 21 Eylül 2018 tarihinde Gazimağusa turu, 22 Eylül 2018 tarihinde Lefkoşa ve Girne turu ve 23 Eylül 2018 tarihinde ise Karpaz turu gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. DAÜ’ye yeni kayıt yaptıran öğrenciler düzenlenen şehir turları ile KKTC`yi daha yakından tanıma fırsatını elde ederken, merak ettikleri tüm soruları cevaplamak üzere söz konusu turlar kapsamında görevli asistanlar kendilerine refakat edecektir.

HOŞ GELDİN GECESİ’NDE MUSTAFA SANDAL KONSERİ

DAÜ 21. Oryantasyon Günleri kapsamında 25 Eylül 2018 tarihinde yeni kayıtlı öğrencilerin Üniversiteye gelişlerini kutlamak için “Hoşgeldin Gecesi” yapılacaktır. Saat 19:30’da, DAÜ Stadyumu’nda gerçekleştirilecek olan gecede Türkiye’nin sevilen sanatçısı Mustafa Sandal sevilen şarkıları ile geceye katılanlara muhteşem bir konser verecek. Gecede ayrıca Fakülte ve Yüksekokul tanıtımları ile Öğrenci Kulüplerinin tanıtımları, çeşitli spor yarışmaları, sahne gösterileri ve rekreasyon etkinlikleri de yer alacaktır. Tüm yeni öğrenci ve velilere Kıbrıs Mutfağı’na özgü lezzetlerin de ikram edileceği Hoşgeldin Gecesi’nde DAÜ’ye yeni gelen öğrenciler sosyal bir ortamda biraraya gelme ve kaynaşma şansı yakalayacaklardır.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Doğu Akdeniz ÜniversitesiDAÜOryantasyon GünleriKuzey Kıbrıs TurkcellGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maliye Bakanı Serdar Denktaş, BRTK Müdürü Aysu Basri Akter’i kabul etti
Maliye Bakanı Serdar Denktaş, BRTK Müdürü Aysu Basri Akter’i kabul etti
Akıncı, TAK Yönetim Kurulu’na Aziz ve Akkor’u görevlendirdi
Akıncı, TAK Yönetim Kurulu’na Aziz ve Akkor’u görevlendirdi
Dikkat! Bu bölgelerde elektrik kesintisi olacak
Dikkat! Bu bölgelerde elektrik kesintisi olacak

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim