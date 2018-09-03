DAÜ 21. Oryantasyon Günleri başlıyor

Program kapsamında, DAÜ’ye yeni başlayan öğrencilerin üniversite ve çevreyle uyum sürecini desteklemek, üniversitenin yapısını ve olanaklarını tanımalarına yardımcı olmak amacıyla bir dizi seminer ve gezi etkinliklerinin yanı sıra birbirinden eğlenceli pek çok sosyal ve kültürel etkinlikler yer alacaktır.

Oryantasyon Günleri kapsamında, yeni gelen öğrenciler Ercan Havalimanı, Gazimağusa ve Girne Limanları’nda karşılanıp yurtlarına yerleştirilecek, yeni gelen öğrenciler ve aileleri için DAÜ – 2 Yurdu, Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü, Öğrenci İşleri Müdürlüğü, Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu ile Uluslararası Ofis’te danışma masaları kurulacak, birbirinden farklı ve eğlenceli etkinliklerin düzenleneceği 14 Eylül – 28 Eylül 2018 tarihleri arasında her akşam saat 20:00’de, DAÜ – 2 yurdu önünde sinema filmi gösterimleri, oyunlar ve canlı müzik gibi çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler yapılacak. Bu sayede üniversiteye yeni gelen öğrenciler sosyal bir ortamda tanışıp kaynaşma fırsatını elde edecekler.

Ayrıca, program kapsamında yeni öğrencilere KKTC’yi yakından tanıtabilmek amacıyla 21 Eylül 2018 tarihinde Gazimağusa turu, 22 Eylül 2018 tarihinde Lefkoşa ve Girne turu ve 23 Eylül 2018 tarihinde ise Karpaz turu gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. DAÜ’ye yeni kayıt yaptıran öğrenciler düzenlenen şehir turları ile KKTC`yi daha yakından tanıma fırsatını elde ederken, merak ettikleri tüm soruları cevaplamak üzere söz konusu turlar kapsamında görevli asistanlar kendilerine refakat edecektir.

HOŞ GELDİN GECESİ’NDE MUSTAFA SANDAL KONSERİ

DAÜ 21. Oryantasyon Günleri kapsamında 25 Eylül 2018 tarihinde yeni kayıtlı öğrencilerin Üniversiteye gelişlerini kutlamak için “Hoşgeldin Gecesi” yapılacaktır. Saat 19:30’da, DAÜ Stadyumu’nda gerçekleştirilecek olan gecede Türkiye’nin sevilen sanatçısı Mustafa Sandal sevilen şarkıları ile geceye katılanlara muhteşem bir konser verecek. Gecede ayrıca Fakülte ve Yüksekokul tanıtımları ile Öğrenci Kulüplerinin tanıtımları, çeşitli spor yarışmaları, sahne gösterileri ve rekreasyon etkinlikleri de yer alacaktır. Tüm yeni öğrenci ve velilere Kıbrıs Mutfağı’na özgü lezzetlerin de ikram edileceği Hoşgeldin Gecesi’nde DAÜ’ye yeni gelen öğrenciler sosyal bir ortamda biraraya gelme ve kaynaşma şansı yakalayacaklardır.