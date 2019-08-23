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DAÜ 40. yıl Senfoni Konseri

23 Ağustos 2019 Cuma 15:31
DAÜ 40. yıl Senfoni Konseri

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ’nün) kuruluşunun 40’ıncı yıldönümü vesilesiyle 13 Eylül’de KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Mor ve Ötesi Grubu Salamis Antik Tiyatro’da konser verecek.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı ile DAÜ iş birliğinde düzenlenecek olan “DAÜ 40’ncı Yıl Senfonik Konseri’ne giriş ücretsiz olacak.

Konsere girişin davetiyeli olacağı, davetiyelerin DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın Müdürlüğü’nden; DAÜ öğrencilerinin de davetiyelerini DAÜ Aktivite Merkezi’nden temin edebileceği kaydedildi.

(BRT/TAK)

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Anahtar Kelimeler:
DAÜSenfoni Konseri
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